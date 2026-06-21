El CD Badajoz asciende a Segunda RFEF tras empatar con el CD Cuarte

BADAJOZ, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Club Deportivo Badajoz ha logrado el ascenso a la Segunda RFEF tras empatar 1-1 con el Club Deportivo Cuarte en la localidad zaragozana de Cuarte de Huerva este pasado sábado.

Un gol de 'Bermu' ha sido el que ha permitido al club pacense regresar a la cuarta liga del fútbol español, después de dos años en Tercera RFEF, la quinta liga nacional.

A través de sus redes sociales, el club ya ha anunciado varios actos de celebración, que comenzarán este mismo domingo con una visita al Ayuntamiento de Badajoz a las 20,30 horas. Posteriormente, a las 21,30 horas, se realizará una celebración en la fuente de la Plaza de la Constitución de Badajoz.

Estos actos darán continuidad a la celebración que ya realizaron ayer seguidores del CD Badajoz en la misma fuente, donde se congregó más de un centenar de aficionados una vez terminado el partido.

Ya mañana lunes, 22 de junio, a las 13,30 horas, el equipo tiene previsto realizar una ofrenda floral a la Virgen de la Soledad, en la Iglesia de Nuestra Señora de la Soledad, previa a la comida conjunta con todo el equipo a las 14,00 horas.

FELICITACIONES

Tras conocerse la noticia del ascenso, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, transmitía un mensaje de felicitación a través de su perfil en 'X'.

"¡Enhorabuena, CD Badajoz! Este ascenso a Segunda RFEF es el premio al esfuerzo, al orgullo y a una afición que nunca dejó de creer", escribía este pasado sábado la presidenta del Ejecutivo autonómico.

Poco después, el vicepresidente autonómico, Óscar Fernández Calle, también trasladaba sus felicitaciones al club blanquinegro con un mensaje en 'X': "Enhorabuena al CD Badajoz, a su afición y a la ciudad por el merecidísimo ascenso de categoría. Otro equipo extremeño en segunda federación la próxima temporada!", ha comentado el líder de Vox en la Asamblea de Extremadura.