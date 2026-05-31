El CD Coria consigue un histórico ascenso a Primera RFEF

El equipo de fútbol CD Coria celebra su ascenso a Primera RFEF tras imponerse al Oviedo Vetusta, a 31 de mayo de 2026, en Oviedo (Asturias). - RFEF

MÉRIDA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El CD Coria se ha impuesto este domingo al Oviedo Vetusta en el estadio Carlos Tartiere de la capital asturiana, lo que le permite subir por primera vez en su historia a Primera Federación Versus e-Learning, tercera liga del fútbol español.

Tras el 3-0 que consiguió el equipo extremeño en el partido de ida, el resultado de hoy, de 0-1 a su favor, no ha hecho más que confirmar el ascenso del club.

El CD Coria, que se impuso con anterioridad a la Deportiva Minera, aseguró su presencia en los 'playoffs' de ascenso tras finalizar la liga regular en la quinta posición del Grupo V, según explica la Real Federación Española de Fútbol en un comunicad.

Como ya ocurriera en sus anteriores encuentros en Cartagena o en Alcalá de Henares, los celestes han certificado su buen rendimiento a domicilio logrando un resultado que le continúa abriendo puertas, en este caso, la de Primera Federación Versus e-Learning.

El CD Coria asciende al tercer escalón del fútbol español tras dos temporadas en Segunda Federación, categoría en la que ha disputado cuatro campañas, logrando el ascenso en esta última.

Fundado en 1969 el conjunto cacereño vivirá su 58 aniversario ocupando un lugar en la categoría más alta de toda su historia.

Tras conocer la noticia, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha felicitado al conjunto cauriano a través de sus redes sociales.

"Enhorabuena a todo el club, a los jugadores y a toda una afición que ha acompañado hasta lograr el sueño más querido. Un orgullo para el fútbol extremeño. ¡Grandes!", ha manifestado la líder del gobierno autonómico.