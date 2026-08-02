El Cecop decide mantener la evacuación de Casas de Millán y Grimaldo, y la situación operativa 1 del Plan Infocaex

Incendios.- Activada la situación Operativa 1 del Plan Infocaex por el incendio forestal de Casas de Millán - PLAN INFOEX

CAÑAVERAL (CÁCERES), 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación Operativa (Cecop) celebrado en la noche de este sábado con motivo del incendio forestal declarado en el término municipal de la localidad cacereña de Casas de Millán ha acordado mantener la evacuación de este municipio y de la pedanía de Grimaldo.

En total, son alrededor de 800 vecinos los que han sido desalojados en la tarde este sábado de sus viviendas en Casas de Millán y Grimaldo, debido a la cercanía del incendio forestal, y han sido trasladados al Pabellón Municipal de Cañaveral.

Además, en el Cecop, que ha estado presidido por el vicepresidente y consejero de Presidencia, Abel Bautista, se ha decidido mantener la Situación Operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de (Infocaex), que se mantiene activado desde las 15,40 horas de este pasado sábado.

También se ha acordado convocar un nuevo Cecop a las 9,30 horas de este domingo, 2 de agosto, en el que se volverá a evaluar la evolución del incendio y, en función de la situación, se adoptarán las medidas que sean necesarias, según avanza el Plan Infoex.

Finalmente, el Plan Infoex ha querido dar las gracias a todos los profesionales que continúan trabajando sobre el terreno "con entrega y compromiso para hacer frente a esta emergencia".