La Central de Almaraz muestra su compromiso para seguir operando de forma "segura", "fiable" y "eficiente"

Archivo - Central Nuclear de Almaraz en una imagen de archivo - CSN - Archivo

MÉRIDA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Central de Almaraz ha mostrado su compromiso para seguir operando de forma "segura", "fiable", "eficiente" y manteniendo los "altos estándares" que la sitúan entre las "mejores centrales del mundo" tras recibir este viernes la orden ministerial que concede la renovación de su autorización de explotación hasta 2030.

Así, en nota de prensa, ha señalado que dicha autorización ha considerado el informe favorable emitido el pasado 16 de julio por el Consejo de Seguridad Nuclear que acredita que la instalación reúne las condiciones para operar hasta esa fecha con total seguridad.

Por ello, y en opinión de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, la autorización del Ministerio para la Transición Ecológica supone un "reconocimiento" al trabajo desarrollado por el equipo de profesionales de Almaraz, así como al "permanente esfuerzo inversor" para la "mejora de su seguridad, actualización y modernización tecnológica".

Así, ha reiterado su compromiso para seguir operando la central de Almaraz de "forma segura, fiable, eficiente" y manteniendo los "altos estándares" que la sitúan entre las "mejores centrales del mundo" de acuerdo con la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares (WANO).

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