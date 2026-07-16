La Central de Almaraz valora que el informe del CSN confirma que la planta reúne las condiciones para operar hasta 2030

Archivo - Señal hacia la Central Nuclear de Almaraz - EUROPA PRESS - Archivo

ALMARAZ (CÁCERES), 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Nuclear de Almaraz ha valorado que el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) confirma que esta planta "reúne las condiciones" para operar hasta 2030 "con total seguridad".

De esta forma se pronuncia la Central Nuclear de Almaraz, a través de un comunicado, después de que el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear haya acordado este jueves informar a favor de renovar la autorización de explotación de esta planta hasta junio de 2030.

Según recuerda la Central Nuclear el pasado 30 de octubre de 2025, Centrales Nucleares Almaraz Trillo, AIE (CNAT), titular de la licencia de explotación de la central, solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) extender la operación de la central hasta junio de 2030.

El ministerio, de acuerdo con la regulación vigente, trasladó la solicitud al CSN para su evaluación desde el punto de vista de la seguridad, que una vez emitido el informe favorable, lo enviará al ministerio, que tomará la decisión final sobre la extensión.

Ante este informe, Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) ha reiterado su "compromiso para seguir operando la Central Nuclear de Almaraz de forma segura, fiable, eficiente" y manteniendo los altos estándares que la sitúan entre las mejores centrales del mundo de acuerdo con la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares (WANO).

"INFRAESTRUCTURA ESENCIAL"

Según señala, la Central Nuclear de Almaraz es una "infraestructura esencial que suministra más del 7 por ciento de la electricidad consumida en España", una cifra equivalente a 4 millones de hogares, "gracias al trabajo y compromiso del equipo humano de unas 4.000 personas que trabajan en y para la central nuclear en su zona de influencia", a los que se suman 1.200 trabajadores adicionales en cada recarga.

Apunta además que la instalación es "el principal motor socioeconómico de su entorno y una de las mayores industrias de Extremadura", que genera "puestos de trabajo estables y de alta cualificación, además de tener un efecto tractor sobre otras industrias".

La planta está situada en el nivel 1 de excelencia de la industria nuclear según WANO, y cuenta además con un riguroso sistema de control basado en auditorías internas y evaluaciones externas independientes.

Con una inversión anual de 50 millones de euros para la mejora, actualización y modernización de sus equipos, la Central Nuclear de Almaraz señala que se encuentra "en las mejores condiciones técnicas" para seguir operando como ya lo hace la Central de North Anna (Virginia, EE. UU.), central "gemela" de Almaraz, que ha obtenido la licencia de operación para 80 años.