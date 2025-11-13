La Central Nuclear de Almaraz defiende que se encuentra en las "mejores condiciones técnicas para seguir operando a larg

Archivo - Vista de la central nuclear de Almaraz (Cáceres). - CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (CSN) - Archivo

La planta conecta su unidad 2 a la red eléctrica tras concluir la recarga

ALMARAZ (CÁCERES), 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Nuclear de Almaraz ha defendido este jueves que se encuentra en las "mejores condiciones técnicas para seguir operando a largo plazo", tras pedir la ampliación de la autorización de explotación de los dos grupos hasta junio de 2030.

La planta ha conectado su unidad 2 a la red eléctrica a las 6,30 horas de este jueves, 13 de noviembre, tras finalizar los trabajos correspondientes a su 29ª Recarga de Combustible.

De esta forma ha dado comienzo el ciclo de operación número 30, tras esta recarga, que ha sido la octava consecutiva "sin accidentes laborales y cumpliéndose todo el alcance de trabajos de mantenimiento y actualización tecnológica previstos", señala la Central Nuclear en nota de prensa.

Para llevar a cabo las actividades establecidas en esta recarga se han incorporado más de 1.000 trabajadores adicionales a la plantilla habitual, de unas 70 empresas colaboradoras especializadas, de los mayoría de estos profesionales proceden del entorno de la central nuclear.

En concreto, durante este periodo, se han renovado 56 elementos combustibles, además de realizar labores de mantenimiento de una de las turbinas de baja presión, la revisión de los sellos de dos bombas de refrigeración del núcleo del reactor, así como el mantenimiento preventivo en los múltiples sistemas de seguridad de la central.

También se ha realizado la prueba de alimentación eléctrica exterior desde los grupos de la Central Hidroeléctrica de Alcántara, explica la planta.

PRÓRROGA DE EXPLOTACIÓN DE LA PLANTA

Además, recuerda que el pasado 30 de octubre, la Junta de Administradores y la Asamblea de Socios de Centrales Nucleares Almaraz Trillo, A.I.E. acordaron solicitar oficialmente al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) la modificación de la autorización de explotación de los dos grupos de la Central Nuclear de Almaraz, para extender su operación hasta junio del año 2030.

En este sentido, la Central Nuclear de Almaraz señala que stá "situada en el nivel 1 de excelencia de la industria nuclear", según la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares (WANO), y la planta "cumple con todos los requisitos de la Revisión Periódica de Seguridad aprobada por el Consejo de Seguridad (CSN) en el año 2020, y vigente hasta el año 2030", apunta.

Según los datos que aporta, la Central de Almaraz es una "infraestructura esencial" que suministra más del 7 por ciento de la electricidad consumida en España, equivalente a 4 millones de hogares, gracias al "trabajo y compromiso" del equipo humano de unas 4.000 personas que trabajan en la central nuclear en su zona de influencia, además de otros 1.000 trabajadores adicionales que se incorporan en cada recarga.

Así, añade que la instalación es el "principal motor socioeconómico" de su entorno y una de las mayores industrias de Extremadura, ya que genera "puestos de trabajo de alta cualificación y larga duración, además de tener un efecto tractor sobre otras industrias".

Finalmente, resalta que Almaraz cuenta con "un riguroso sistema de control basado en evaluaciones externas y auditorías", y con una inversión anual de 50 millones de euros para la mejora, actualización y modernización de sus equipos, la Central de Almaraz se encuentra en las "mejores condiciones técnicas para seguir operando a largo plazo" como ya lo hace la Central de North Anna (Virginia, EE. UU.), gemela de Almaraz.