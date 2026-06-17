El centro de educación ambiental de la Diputación de Badajoz en La Cocosa supera los 4.000 participantes este curso

Alumnos en una de las actividades de formación ambiental en la finca La Cocosa de la Diputuación de Badajoz. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

MÉRIDA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Capacitación en Sostenibilidad y Educación Ambiental (CSEA La Cocosa), gestionado por el Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde de la Diputación de Badajoz, ha cerrado el curso 2025-2026 con un balance de más de 4.000 participantes en las 105 actividades educativas desarrolladas a lo largo del año.

Estas cifras reflejan el "creciente interés" de los centros educativos de la provincia por las propuestas de sensibilización y capacitación ambiental impulsadas desde la institución provincial.

Del total de actividades realizadas, el 80 % se ha llevado a cabo en los propios centros educativos de la provincia, mientras que el 20 % restante se ha desarrollado en las instalaciones de La Cocosa, indica la diputación pacense en una nota de prensa.

Este modelo permite acercar la educación ambiental a los municipios de forma "flexible", adaptándose a las necesidades específicas de cada territorio y facilitando la participación de escolares de diferentes localidades.

El catálogo de actividades ha experimentado una "importante diversificación", incorporando propuestas como De visita con el MIMABA, Ecotíteres, Taller Erre que Erre, Senderismo Ambiental en La Cocosa, Energía en Acción, Música, Magia y Medio Ambiente y las Jornadas de Educación para la Sostenibilidad en La Cocosa, entre otras iniciativas orientadas a fomentar el conocimiento del entorno natural y promover hábitos sostenibles entre la población más joven.

Una de las principales novedades del curso ha sido la puesta en marcha de experiencias piloto que abren nuevas líneas de trabajo educativo. En este sentido, se han desarrollado dos campamentos piloto de educación ambiental con pernoctación que reunieron a 67 alumnos y alumnas de Valverde de Leganés, La Albuera y Olivenza, ofreciendo una experiencia inmersiva en la dehesa y en los valores de la sostenibilidad.

Asimismo, se celebró la primera sesión piloto del Taller de Robótica y Reciclaje en un centro educativo de Badajoz, una propuesta que combina innovación tecnológica y concienciación ambiental.

Estas iniciativas experimentales constituyen una base sólida para incorporar de forma estable nuevas actividades a la oferta educativa del centro durante los próximos cursos. Además, el centro desarrolla acciones complementarias vinculadas a la divulgación científica y la astronomía a través del Centro de Promoción y Protección del Cielo (CPPC), integrado en las instalaciones de La Cocosa, reforzando así su papel como espacio de aprendizaje, sensibilización y conexión con el entorno natural.

La Diputación de Badajoz continúa apostando por fortalecer el CSEA La Cocosa como un espacio de referencia en la provincia para la educación ambiental y la sostenibilidad, ampliando el alcance de sus programas y promoviendo el conocimiento de los recursos naturales, el territorio y los desafíos ambientales actuales.