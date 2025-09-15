Cerca de 1.000 servicios de la Guardia Civil contribuirán a que la Feria de Zafra 2025 sea "tranquila" y "segura"

Reunión de la Junta Local de Seguridad para la Feria de Zafra. - AYUNTAMIENTO DE ZAFRA

ZAFRA (BADAJOZ), 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 1.000 servicios de la Guardia Civil formarán parte del dispositivo de seguridad de la Feria Internacional Ganadera y Tradicional de San Miguel de Zafra (Badajoz) 2025.

De dichos servicios, entre 750 y 800 serán de Seguridad Ciudadana y 150 de Tráfico con controles en las carreteras de la zona, según ha puesto de manifiesto la subdelegada del Gobierno en Badajoz, Maribel Cortés, durante la Junta Local de Seguridad celebrada este lunes en Zafra de cara a la Feria Ganadera.

Además, habrá drones de la Dirección General de Tráfico (DGT) y de Seguridad Ciudadana para garantizar que no haya incidentes de "importancia" en la Feria Ganadera, según informa en nota de prensa el consistorio segedano.

Esta junta local sirve para reforzar la colaboración entre administraciones y fuerzas de seguridad para garantizar el "correcto" desarrollo de la feria, que cada año congrega a miles de visitantes, y en la que habrá un "importante" despliegue de agentes en el recinto ferial.

A su vez, el alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández, ha destacado la colaboración entre administraciones y cuerpos de seguridad, y ha manifestado que, además de los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad (Guardia Civil, Policía Local), también se contará con bomberos, sanitarios, un punto violeta, entre otros, para que sea una feria "tranquila" y "segura".

Asimismo, Fernández ha anunciado que se pondrá en marcha el Puesto Asistencial Avanzado, en el que se ha realizado una "importante" reforma después de 25 años desde que se pusiera en marcha.