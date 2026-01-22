Cerradas al tráfico dos carreteras en la provincia de Cáceres por inundaciones y acumulación de nieve

Archivo - Puerto de Honduras, en Cáceres, nevado en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo
CÁCERES, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
Las condiciones meteorológicas adversas han provocado el cierre al tráfico este jueves de dos carreteras ubicadas en la provincia de Cáceres por inundaciones y acumulación de nieve.
Así, según ha informado la Guardia Civil, la carretera CC-146, de Zarza la Mayor a la frontera con Portugal, ha quedado cerrada al tráfico por inundación.
Por otro lado, también ha sido cerrada al tráfico la carretera CC-224, de Hervás a Cabezuela Valle por el Puerto Honduras, por acumulación de nieve.