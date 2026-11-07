Una charla en Badajoz acerca el próximo viernes la relación entre Fernando Pessoa y la literatura española

Cartel de la conferencia 'Fernando Pessoa y los escritores españoles' que organiza el Ateneo de Badajoz el próximo viernes 13 de noviembre de 2026. - ATENEO DE BADAJOZ

BADAJOZ 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sección de Estudios Ibéricos del Ateneo de Badajoz ha organizado el próximo viernes una conferencia sobre la relación del escritor portugués Fernando Pessoa y su relación con la literatura española.

La charla se enmarca en el ciclo del Ateneo por sus 150 años de historia y se celebrará, a las 19,30 horas, en el salón de actos del Meaic. Estará a cargo del vicerrector de la Universidad de Évora, Antonio Sáez Delgado. La entrada será libre hasta completar aforo.

Durante la conferencia, Sáez abordará la relación de Pessoa con la literatura española, uno de los capítulos "más sugerentes y menos conocidos" del universo intelectual del portugués, según ha resaltado el Ateneo en un comunicado. En concreto, la charla explorará los vínculos, afinidades y desencuentros del poeta con los escritores españoles de su tiempo, prestando especial atención a figuras como Miguel de Unamuno, Ramón Gómez de la Serna o el ultraísta Adriano del Valle.

A partir de sus lecturas, correspondencia y reflexiones sobre Iberia, se analizará el lugar que España ocupó en su pensamiento y en su concepción de la modernidad literaria.

Se abordará también la recepción de Pessoa entre los escritores españoles, desde sus primeras manifestaciones hasta su progresiva consagración como figura central de la literatura contemporánea. Un recorrido de ida y vuelta que permite comprender mejor las complejas relaciones entre las literaturas peninsulares.