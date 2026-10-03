Una charla en Badajoz recuperará la historia de Ascensión Gordillo para reivindicar el legado de las mujeres fotógrafas

BADAJOZ 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ateneo de Badajoz ha organizado una charla para el próximo 13 de octubre para abordar la historia de la fotógrafa Ascensión Gordillo y reivindicar así el legado y la obra de las mujeres fotógrafas en la región.

La conversación, que se celebrará en el Hospital Centro Vivo a las 19,30 horas, pondrá en valor la presencia y la importancia de las mujeres en la historia de la fotografía, frecuentemente olvidadas frente a los nombres masculinos.

"Sin embargo, las mujeres participaron activamente en los estudios familiares, aprendieron las técnicas del oficio y realizaron tareas esenciales sin obtener reconocimiento, pues su trabajo fue atribuido al padre, al marido o al hermano que aparecía como titular del negocio", destaca el Ateneo de Badajoz.

Así, la charla busca modificar el relato tradicional y completar la historia de la fotografía en Extremadura incluyendo los nombres de las mujeres "que estuvieron ahí desde el principio", haciendo fotografías, atendiendo los estudios, preparando materiales, recibiendo a los clientes, conservando los negativos y transmitiendo los conocimientos dentro de las familias.

Durante la conversación, esta reivindicación se ejemplificará con la trayectoria de Ascensión Gordillo, hija menor del pintor y fotógrafo José Gordillo Sánchez. Desde muy joven aprendió a través de él el oficio de la fotografía, disciplina en la que se inició con 13 años.

Ascensión Gordillo se convirtió así en la primera mujer fotógrafa de Fuente del Maestre y una de las primeras de la provincia de Badajoz y de Extremadura. Además de trabajar en su localidad natal, desarrolló su actividad como fotógrafa ambulante en Aceuchal, Los Santos de Maimona y, especialmente, Villafranca de los Barros, donde llego a mantener un estudio abierto los domingos durante casi cuarenta años.

Además, Ascensión Gordillo fue quien custodió y organizó el archivo familiar de manera que, gracias a ella, se han salvado los materiales del estudio y del laboratorio, una tarea considerada trandicionalmente como doméstica o secundaria.