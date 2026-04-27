La CHT moviliza más de 3 millones en actuaciones de emergencia para reparar infraestructuras hidráulicas en Cáceres

Presa de Gabriel y Galán - CHT

CÁCERES, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha declarado de emergencia diversas actuaciones para reparar los daños ocasionados por las avenidas registradas en enero y febrero de 2026 en la provincia de Cáceres.

En concreto, las actuaciones tiene lugar en las zonas regables del Alagón (margen derecha e izquierda) y del Árrago, que suman más de 43.000 hectáreas y dan servicio a miles de regantes, se han producido daños de entidad en canales, acequias, caminos y estructuras asociadas.

Entre las afecciones destacan derrumbes y roturas en canales y acequias, caminos de servicio inundados y con socavones, daños estructurales en puentes y taludes, así como afecciones a instalaciones de riego y drenaje.

Para su reparación, se ejecutarán obras de emergencia por la empresa Latania, S.A. con un importe máximo de 1,3 millones de euros (IVA incluido), que incluyen la rehabilitación de firmes, reparación de estructuras, limpieza y reconstrucción de elementos hidráulicos.

Asimismo, se ha declarado de emergencia la actuación en la presa de Gabriel y Galán, infraestructura clasificada de máxima categoría de seguridad (Categoría A), informa en nota de prensa la CHT.

Independientemente de las labores de mantenimiento y conservación ordinarias recogidas en sus Normas de Explotación (auscultación, control y vigilancia, redacción de informes anuales, estudios de comportamiento, etcétera) que realiza la Confederación Hidrográfica del Tajo, como parte de su programa de mantenimiento y conservación de infraestructuras hidráulicas, es necesario abordar la reparación de daños originados durante la sucesión de avenidas.

Las actuaciones previstas en esta presa han sido adjudicadas a la empresa Obras y Servicios Públicos S.A. (Osepsa) por un importe máximo de 2 millones de euros (IVA incluido) y contemplan la reparación de juntas constructivas, la actuación en arcos de coronación, así como la rehabilitación de compuertas de desagüe y riego.

La ejecución urgente de estas obras resulta imprescindible para garantizar la plena operatividad de la infraestructura y asegurar el correcto desarrollo de la presente campaña de riego.

Las actuaciones se han tramitado por el procedimiento de emergencia, previsto en la legislación vigente, lo que permitirá iniciar los trabajos "durante los próximos días".