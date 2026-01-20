Un ciclo de cine en versión original en Mérida reúne ocho películas premiadas en grandes festivales europeos

Presentación del XXXVII Ciclo de Cine VOSE, organizado por el Cine Club Forum de Mérida - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El XXXVIII Ciclo de Cine en Versión Original de CineClub Forum de Mérida ha programado ocho películas internacionales de primer nivel, que se proyectarán en los Cines Victoria de la capital autonómica cada lunes, de enero a marzo, y que han sido premiadas en los festivales cinematográficos de Toronto, Cannes, Berlín y Venecia.

El programa comienza este próximo 26 de enero y se desarrollará hasta el 23 de marzo. Cada película tendrá dos pases, uno a las 18,30 horas y el segundo a las 21,00 horas, con un precio de 6 euros.

Así, lo han anunciado en rueda de prensa este martes el programador del CineClub Forum de Mérida, David Garrido y el delegado de Cultura, Antonio Vélez, quienes han estado acompañados por el director del festival, Ángel Briz.

Garrido ha explicado que el ciclo reúne "lo mejor de lo mejor" del cine de 2025 aún no estrenado en Mérida, ya que, de las ocho producciones que se van a emitir, siete han pasado por los "grandes festivales" del cine europeo.

La primera cinta que se va a emitir, este lunes, 26 de enero, es 'Hamnet' dirigida por Chloé Zhao. Agnes, la protagonista conoce a William Shakespeare y enseguida se da cuenta de que quiere formar una familia con él, pero su matrimonio muy pronto se verá puesto a prueba.

El 2 de febrero será el turno de 'Un simple accidente', de Jafar Panahi. En ella, los protagonistas creen reconocer a su sádico carcelero y deciden secuestrarlo para verificar su identidad, aunque no están seguros de que sea él.

Esta producción representará a Francia en los Premios Óscar, y su director, que actualmente se encuentra en Europa, "tendrá que volver a Irán, donde seguramente será encarcelado", ha indicado Garrido.

Asimismo, el 9 de febrero se proyectará 'Valor sentimental', de Joachim Trier. Esta película dramática es "muy poderosa" porque aborda la historia de un padre ausente, un director de cine famoso, que intenta reconectar con sus hijas tras la muerte de su madre.

El último lunes de febrero, día 23, será el turno de la película 'La voz de Hind', de Kaouther Ben Hania. Esta cinta fue galardonada con el Gran Premio del Jurado por abordar la cuestión del genocidio en Gaza y cuenta la historia real de Hind Rajab, incluyendo la voz de la propia protagonista en una llamada.

Por su parte, el primer lunes de marzo, día 2, se proyectará 'El sendero azul', de Gabriel Mascaro. En ella, Teresa, una mujer de 77 años, se embarca en un "viaje transformador" por el Amazonas para cumplir un último deseo antes de que el Gobierno brasileño le arrebate su libertad.

El 9 de marzo será el turno de 'Bugonia', de Yorgos Lanthimos. Esta película aborda el "clima de paranoia" presente en Estados Unidos, con un fuerte "juego psicológico" y dos "grandes interpretaciones" a cargo de Emma Stone y Jesse Plemons.

La proyección de 'Blue Moon', de Richard Linklater, tendrá lugar el 16 de marzo y cuenta la historia de un "legendario" letrista que se enfrenta a un mundo que ya no valora su talento ni la aparente posibilidad del amor.

Finalmente, el 23 de marzo se proyectará 'Father, Mother, Sister, Brother', de Jim Jarmusch, que pondrá el cierre a este ciclo de cine. En esta película se abordan las relaciones familiares que "riman entre sí", y recibió en 2025 el León de Oro a la mejor película en el Festival de Venecia.

El programador del CineClub Forum de Mérida, David Garrido, ha señalado que, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Mérida y al acuerdo con Cines Victoria, se ha conseguido "un ciclo de cine de muchísimo nivel y gran calidad".

Además, ha invitado a la ciudadanía de Mérida a acudir a los Cines Victoria para que "disfruten mucho de estas grandes películas", que, en estos meses de enero a marzo, "han funcionado muy bien".

Por su parte, el delegado de Cultura, Antonio Vélez, ha recalcado que el CineClub Forum de Mérida es "uno de nuestros activos culturales más importantes de la capital extremeña".

Asimismo, ha resaltado la capacidad de trabajo y el criterio que utilizan para seleccionar películas que sean "atractivas a nivel cinematográfico y, como siempre, para fomentar al CineClub Forum como un sitio de encuentro de pensamiento crítico".