Cicytex participa en un proyecto junto a Portugal, Argelia y Túnez para mejorar la productividad y calidad del corcho

Corcho - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex), dependiente de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, ha comenzado a trabajar en un nuevo proyecto sobre calidad de corcho denominado 'CorkMed' junto a los institutos científicos INIAV de Portugal, la Universidad de Tlemcén e INRF de Jijel de Argelia y el INRGREF de Túnez.

El proyecto CorkMed, dentro de la convocatoria europea PRIMA, busca contribuir a la revitalización de los alcornocales en la cuenca mediterránea.

Se centra en mejorar la producción y calidad de corcho para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los recursos naturales y la resiliencia de estos ecosistemas frente al cambio climático en los países productores de corcho de esta zona.

La reunión de inicio se ha llevado a cabo en las instalaciones del Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal (ICMC) de Extremadura, cuyas instalaciones se encuentran en Mérida.

En ella, la directora general de Cicytex, Carmen González Ramos, ha dado la bienvenida a los participantes, y ha señalado que CorkMed aborda "un reto clave" de mejorar el conocimiento sobre la calidad y la producción del corcho y hacerlo de forma coordinada en todos los países, mediante el intercambio de datos, metodologías y experiencia.

González ha explicado que la contribución de Extremadura se centrará en varios puntos muy concretos. "Trabajaremos en armonizar los sistemas de muestreo de calidad de corcho, tanto en árbol como en pila, algo fundamental para poder comparar resultados entre regiones", explica.

Desde Cicytex se estima que es necesario contar con datos e información actualizados sobre el rendimiento de la calidad del corcho, un criterio clave para impulsar los ingresos y la productividad en los sistemas agroforestales de alcornoque de la cuenca mediterránea.

Cicytex también aportará las suberotecas y sus sistemas de información geográfica, como SuberGIS, que recogen muchos años de trabajo en campo y datos muy valiosos.

Durante el primer encuentro de los socios del CorkMed, los participantes han visitado la plantación de fertirriego de la empresa DIAM Corchos y Extracor AVA, en la localidad pacense de San Vicente de Alcántara.

En el marco de este proyecto se pretende desarrollar una plataforma web abierta sobre calidad de corcho donde se transferirá la información digitalizada y accesible y se elaborará un manual de calidad de corcho, así como diversas publicaciones científicas, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

(((Más información en Europa Press)))