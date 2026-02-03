Cinco carreteras de la provincia de Cáceres se mantienen cortadas al tráficos por lluvia o nieve

Puerto de Honduras en la provincia de Cáceres - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes precipitaciones que están dejando la sucesión de borrascas siguen condicionando la circulación por las carreteras de la provincia de Cáceres, donde un total de cinco vías están cortadas al tráfico.

De acuerdo con la última actualización facilitada por la Guardia Civil, un anegamiento por lluvia intensa ha provocado el corte de la CC-146, que une la EX-117 hasta el límite con Portugal por Zarza la Mayor, entre los kilómetros 3.400 al 3.900.

Asimismo, se ha cortado la CC-350, de Trujillo a Ibahernando debido a un socavón en el kilómetro 15. Se han habilitado desvíos en los kilómetros 10.100 y 17.200.

La nieve provoca el corte de otras tres vías de la provincia. Se trata de la CC-437, que une la EX-118 con el Pico Villuercas); la CC-224, carretera del Puerto de Honduras, entre Hervás (EX-205) y Cabezuela del Valle (N-110); y la CC-242, de Piornal a Garganta la Olla.