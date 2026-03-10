Cinco carrozas y unas 300 caballerías participarán en el desfile de la Romería de Piedraescrita de Campanario

Presentación del desfiel de la Romería de Piedraescrita de Campanario - EUROPA PRESS

La localidad pacense de Campanario celebrará el próximo 6 de abril, Lunes de Pascua, una de las citas más esperadas del calendario festivo del municipio, la Romería de Piedraescrita, declarada de Interés Turístico Regional y que reunirá cinco carrozas y unos 300 caballos en el desfile de carrozas, carretas y caballerías engalanadas para la ocasión.

De este modo, el Lunes de Pascua, vecinos y visitantes disfrutarán de este desfile y tras su recorrido por el centro de Campanario, los romeros se dirigirán hasta la Ermita de Piedraescrita, declarada Bien de Interés Cultural y situada en la finca Los Barrancos, a unos cinco kilómetros del casco urbano, donde se celebran los actos religiosos. Posteriormente, la jornada continúa con la tradicional convivencia en el campo, donde se comparten productos típicos, principalmente de la comarca de La Serena.

El diputado provincial Manuel Gómez; el alcalde de Campanario, Manuel Calderón; el concejal de Cultura, Ízar Díaz, y la concejala de Servicios Sociales, Magdalena Trenado, han presentado esta nueva edición, en la que se habilitarán seis módulos en la plaza para facilitar el acceso y la participación de personas mayores o con problemas de movilidad.

Durante la presentación, Manuel Gómez ha destacado el valor emocional y cultural de esta celebración, que forma parte de la identidad y del sentimiento de todo un pueblo en torno a sus tradiciones, así como el atractivo de esta Fiesta de Interés Turístico Regional que se celebra cada Lunes de Pascua y aúna lo religioso y lo popular de forma "natural" en un pueblo "vivo" con una tradición "auténtica" y una forma de entender la convivencia que merece ser conocida y compartida.

De igual modo, ha reafirmado el compromiso de la diputación con una celebración que muestra lo mejor de las tradiciones de la provincia y de la participación vecinal, así como que representa lo que somos, familias, vecinos y amigos que se reúnen, comparten mesa, música, conversación y disfrutan de la gastronomía local, de forma que también es una "puerta abierta" al turismo y una invitación a descubrir la riqueza cultural, paisajística y humana de nuestra tierra.

A su vez, Manuel Calderón ha destacado que se trata de la feria "grande" de Campanario y de una Fiesta de Interés Turístico Regional que cree que reúne "todos los méritos", así como que todo el pueblo se vuelca tanto ese día como los anteriores, cuando la población llega a triplicarse entre los 4.700 habitantes censados o los emigrantes o sus descendientes que regresan para la ocasión.

Asimismo, ha puesto en valor la amplia tradición de esta celebración que cuenta con la colaboración de la Diputación de Badajoz, y el trabajo que hay detrás de las carrozas, en esta ocasión menos respecto a años anteriores y que califica como "un atractivo con una amplia tradición histórica y social, que da vida al pueblo, llenando las calles".

