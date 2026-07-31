Cinco comarcas extremeñas continúan este viernes en aviso amarillo por altas temperaturas, que podrán alcanzar 38 grados

Avisos para el 31 de julio - AEMET

MÉRIDA/ MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cinco comarcas extremeñas, cuatro de ellas de la provincia de Badajoz y una de Cáceres, continuarán este viernes, 31 de julio, en aviso amarillo por altas temperaturas, que podrán alcanzar máximas de 38 grados en algunas zonas.

En concreto, las comarcas con aviso amarillo serán las Vegas del Guadiana, Barros y Serena, La Siberia Extremeña, sur de Badajoz, y Villuercas y Motánchez, esta última en la provincia de Cáceres.

En todas ellas se activará el aviso amarillo a las 13,00 horas de este viernes, y permanecerá hasta las 21,00 horas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

LA MITAD DEL PAÍS CON AVISOS

En toda España, la mitad del país continúa este viernes, 31 de julio, en aviso naranja o amarillo por las altas temperaturas, en el tercer día de la ola de calor que se prolongará hasta el sábado, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, en Canarias, el calor pone en aviso naranja a Gran Canarias y amarillo a Tenerife; en Andalucía, estarán en aviso naranja Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, y en aviso amarillo Cádiz, Huelva y Málaga; en Aragón, en aviso naranja Zaragoza y amarillo Huesca y Teruel, ambas provincias también en riesgo por tormentas; en Castilla y León, en aviso amarillo Ávila, Segovia y Soria; y en Castilla-La Mancha, en aviso naranja Albacete y Cuenca, y amarillo Ciudad Real, Guadalajara y Toledo.

Por el mismo motivo, en Cataluña estará en aviso naranja Lérida (también en riesgo por tormentas) y amarillo Barcelona, Gerona y Tarragona (también por tormentas); en Extremadura, en aviso amarillo Cáceres y Badajoz; y en la Comunidad Valenciana, en aviso naranja Valencia y amarillo Alicante. El calor también pone en riesgo a Baleares, Madrid y Murcia.

Este viernes continúa la ola de calor y el predominio de la estabilidad en la Península y Baleares, con cielos poco nubosos o despejados.

No obstante, se esperan cielos con nubes bajas, asociadas a brumas, en el Estrecho, el litoral del mar de Alborán, Ceuta y Melilla, y cielos nubosos o muy nubosos en Galicia y el Cantábrico.

Por la tarde, son probables los chubascos y las tormentas en el sur del sistema Ibérico, los Pirineos y zonas aledañas; además, se esperan localmente fuertes; también son probables las precipitaciones en el Cantábrico y el norte de Galicia. En Canarias, se esperan nubes bajas en la vertiente norte y cielos despejados en la sur.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé que este viernes haya calima en el sur de la Península y en el extremo oriental de Canarias.

Las temperaturas máximas descenderán en el tercio norte, de forma notable en el Cantábrico oriental y el alto Ebro, y aumentarán en las Rías Baixas, Baleares y los litorales del sur, sin cambios en el resto.

Se podrán superar los 35 grados en amplias zonas del interior peninsular, el interior de Mallorca y Canarias, y los 40 grados en el valle del Guadalquivir, el sur de Castilla-La Mancha y puntualmente en el medio Ebro.

Por su parte, las mínimas subirán en el tercio sur peninsular y bajarán en el valle del Ebro y la meseta. Se esperan noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en Canarias, amplias zonas de la mitad sur, del valle del Ebro y de los litorales mediterráneos.

Predominará el viento flojo y del sudoeste en la Península, que será más intenso por la tarde. En el extremo norte, el viento será flojo del noroeste, moderado en el litoral gallego y rolando a nordeste.

En la vertiente mediterránea y en Baleares, será de componente este, flojo en general. En el Estrecho, soplará levante moderado con intervalos fuertes, mientras que en Canarias soplará alisio moderado con posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas.