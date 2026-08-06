Cinco detenidos en Badajoz pertenecientes a un grupo itinerante que robaba en zonas comerciales

Coche de policía en imagen de archivo - CNP

BADAJOZ, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado 1 de agosto a cinco personas como presuntos responsables de delitos de hurto continuado y pertenencia a grupo criminal, tras ser sorprendidos robandos artículos en un establecimiento comercial utilizando bolsas apantalladas para no ser detectados por los arcos de seguridad.

La investigación policial se inició gracias a la colaboración ciudadana y a la rápida respuesta de los indicativos de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional.

Los hechos tuvieron lugar tras recibir una llamada en la Sala CIMACC091 por parte de los empleados de un conocido establecimiento ubicado en la Avenida Manuel Rojas Torres de Badajoz. Los empleados alertaban de la presencia de un grupo sospechoso que estaba introduciendo objetos de manera sistemática en sus bolsos.

De inmediato se movilizaron diversas patrullas policiales al lugar, logrando localizar a una de las presuntas autoras que portaba una bolsa apantallada con papel de aluminio, un método que se utiliza para eludir los arcos de seguridad y abandonar los establecimientos, con objetos robados, sin ser detectado, señala la Policía Nacional en una nota de prensa.

Los agentes iniciaron un dispositivo exhaustivo de búsqueda por las inmediaciones, consiguiendo localizar al resto del grupo que se había ocultado en un establecimiento hostelero cercano, ubicando a posteriori el vehículo que empleaban para desplazarse, hallando en su interior una gran cantidad de objetos de procedencia ilícita, parte de ella aún con los sistemas de alarma puestos, con un valor que supera los 4.000 euros.

Por todos estos hechos se procedió a la detención de los cinco integrantes del grupo criminal, compuesto por cuatro mujeres (una madre y sus tres hijas, una de ellas menor de edad) y un varón de origen extranjero, al que se le incoa el correspondiente expediente de expulsión del territorio nacional.

Todos los detenidos, con edades comprendidas entre los 17 y 40 años, registran antecedentes policiales anteriores, y tras la instrucción del correspondiente atestado policial fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente quien decretó su puesta en libertad.

Las gestiones posteriores llevadas a cabo por parte de Policía Judicial permitieron constatar que el grupo no actuaba de forma aislada ni se limitaba a un solo local. En el registro y análisis del vehículo utilizado se hallaron efectos procedentes de otros seis establecimientos comerciales de la ciudad, entre los que se intervenían prendas textiles, productos de perfumería y cosmética, piezas de joyería y bisutería, así como artículos de óptica.