Cinco localidades cacereñas se sitúan entre las diez más lluviosas del país este miércoles

CÁCERES, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cinco localidades extremeñas, todas ellas de la provincia de Cáceres, se sitúan este miércoles, 21 de enero, entre las diez más lluviosas del país.

En concreto, y según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recogidos por Europa Press, la localidad de Garganta la Olla se sitúa como la cuarta más lluviosa del país este miércoles, con 35,8 litros por metro cuadrado recogidos hasta las 12,00 horas, seguida de Hoyos, en quinto lugar, con 32,2 litros.

La sexta localidad más lluviosa del país es Piornal, con 31,2 litros por metro cuadrado recogidos, mientras que en noveno lugar está Valverde del Fresno, con 27,6 litros, y Montehermoso se sitúa en décimo lugar, con 27 litros por metro cuadrado recogidos este miércoles.