Las Ciudades Patrimonio dan su apoyo "decidido" a la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura 2031

Alcaldes de municipios que componen el Grupo de Ciudades españolas de Patrimonio de la Humanidad posan con motivo de la asamblea que la organización ha celebrado en Cáceres, a 21 de marzo de 2026. - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad ha transmitido su apoyo "decidido" a Cáceres en su carrera por ser Capital Europea de la Cultura 2031, después de que Toledo, otra ciudad del grupo, no pasara la semana pasada el segundo corte para obtener este reconocimiento.

El presidente del grupo, y alcalde de Segovia, José Mazarías, ha afirmado que el alcalde de Toledo ha sido "el primero" en felicitar a Cáceres después de quedar fuera de la carrera y el primero en pedir el apoyo conjunto del resto de las 15 ciudades que componen en el grupo.

Así lo ha expuesto en la rueda de prensa posterior a la asamblea que el grupo ha celebrado este sábado en Cáceres, donde ha estado acompañado por el alcalde de la ciudad extremeña, Rafael Mateos.

Mazarías ha resaltado que la asamblea ha acordado manifestar su apoyo "decidido" a Cáceres y que se estará "encantada" de volver a la ciudad para disfrutar del "gran número de actividades" previstas para 2031, si finalmente se alza con el reconocimiento de Capital Europea de la Cultura 2031.

"Trabajaremos en la medida en que se nos demande para respaldar esta candidatura", ha agregado.

Por su parte, el alcalde, Rafael Mateos, ha agradecido el respaldo recibido por parte del grupo de ciudades, destacando la importancia de este apoyo en el proceso de candidatura: "Para nosotros es fundamental contar con el apoyo del conjunto de ciudades patrimonio, que refuerza el proyecto de Cáceres como Capital Europea de la Cultura 2031".

Mateos ha subrayado que la celebración de la asamblea en la ciudad "supone una oportunidad para mostrar el potencial cultural y patrimonial" de la capital cacereña, así como para seguir generando alianzas que permitan impulsar nuevas iniciativas.

Además, ha incidido en que este respaldo "contribuye a consolidar un proyecto de ciudad ambicioso, basado en la cultura, el patrimonio y la proyección internacional".

GRANADA, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Y OVIEDO

El Ministerio de Cultura comunicó la semana pasada que Cáceres continuaba adelante en la carrera para ser Capital Europea de la Cultura 2031, junto a Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo.

Por tanto, no pasaron de la primera fase Burgos, Jerez de la Frontera, Palma, Potries (Valencia) y Toledo.

Las ciudades que continúan seleccionadas tienen a partir de ahora nueve meses para seguir perfilando sus candidaturas y en el mes de diciembre se dará a conocer la ganadora.