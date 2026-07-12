El Club La Majona de Don Benito organiza un taller de dos semanas para iniciarse en marcha nórdica

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La actividad comienza este miércoles, 15 de julio
DON BENITO (BADAJOZ), 12 (EUROPA PRESS)
El Club de Montaña La Majona de Don Benito ha organizado una quincena de talleres para iniciarse en marcha nórdica que comenzará este jueves, 15 de julio.
Esta actividad está dirigida a personas que quieran aprender la técnica correcta para practicar este deporte y descubrir todos los beneficios físicos y sociales desde el primer día, según ha señalado la Federación Extremeña de Montaña y Escalada (Fexme) en un comunicado, donde anima a la ciudadanía a participar.
Los talleres contarán con dos opciones de horarios para facilitar la participación: habrá un turno de mañana, los lunes y miércoles, de 07,30 a 08,30 horas, y un turno de noche, los martes y los jueves, de 21,00 a 22,00 horas. Tiene un precio de 13 euros para toda la quincena.
La organización, ha señalado Fexme, facilitará los bastones necesarios para la práctica, permitiendo que cualquier persona pueda probar esta modalidad sin necesidad de disponer de material propio.
Los participantes trabajarán en grupos de iniciación, con un mínimo de diez personas por grupo, aprendiendo de forma progresiva una disciplina que ayuda "a mejorar la condición física general, favorece la coordinación, fortalece la musculatura y reduce el impacto sobre las articulaciones respecto a otras actividades deportivas".