El Colegio de Farmacéuticos de Cáceres recuerda la importancia de la fotoprotección para prevenir el cáncer de piel

Archivo - Unas chicas toman el sol en bañador junto al mar aprovechando las altas temperaturas, a 11 de marzo de 2023, en Murcia, Región de Murcia (España). - Martín C. - Europa Press - Archivo

CÁCERES 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres (Cofcc) ha subrayado la necesidad de adoptar hábitos adecuados de protección solar para prevenir el cáncer de piel y otros problemas derivados de la exposición a la radiación ultravioleta, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Piel.

En este sentido, desde el Cofcc sostienen que la protección solar "debe formar parte" de la rutina diaria y no limitarse "únicamente" a los días de playa o piscina. En este sentido, han recordado que la exposición solar acumulada a lo largo del tiempo puede provocar daños en la piel, favorecer el envejecimiento cutáneo prematuro y aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Asimismo, los farmacéuticos de Cáceres han insistido, a través de un comunicado, en la importancia de utilizar fotoprotectores "adecuados" al tipo de piel y a las circunstancias de exposición, así como aplicarlos "correctamente" y renovarlos "con frecuencia", especialmente tras el baño o la práctica de actividades al aire libre.

Los expertos han recordado, además, la conveniencia de evitar la exposición solar durante las horas centrales del día y complementar la protección con el uso de sombreros, gafas de sol homologadas y ropa adecuada.

Además, desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres se ha hecho especial hincapié en la protección de los grupos más vulnerables frente a la radiación solar, como los niños, las personas mayores y los pacientes oncológicos, cuyas pieles suelen presentar "una mayor sensibilidad". En estos casos, una adecuada fotoprotección resulta "especialmente importante" para prevenir quemaduras, daños cutáneos y complicaciones derivadas de una exposición excesiva al sol, por lo que los expertos recomiendan extremar las precauciones y consultar con los profesionales sanitarios ante cualquier duda.

El Colegio de Farmacéuticos ha puesto en valor la labor de asesoramiento que realizan las farmacias comunitarias, donde los ciudadanos pueden recibir orientación personalizada sobre los productos más adecuados para cada tipo de piel, así como resolver dudas relacionadas con la exposición solar, la aparición de manchas o el cuidado dermatológico durante el verano.

Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres han insistido en que la prevención es "la mejor herramienta" frente al cáncer de piel y ha animado a la población a adoptar hábitos responsables de exposición al sol durante todo el año, especialmente en una comunidad como Extremadura, donde los niveles de radiación ultravioleta son "especialmente elevados" durante los meses de verano.