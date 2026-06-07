El Colegio de Médicos de Badajoz apoya "sin paliativos" la petición de un estatuto marco propio para la profesión

El Colegio de Médicos de Badajoz celebra el acto institucional del Día de la Profesión Médica, a 6 de junio de 2026, en Badajoz. - COLEGIO DE MÉDICOS DE BADAJOZ

BADAJOZ, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Badajoz (Icomba) ha apoyado "sin paliativos" las reivindicaciones de los médicos españoles en su lucha por un estatuto marco propio y ha alertado de la "proliferación del síndrome del médico quemado".

Así lo ha trasladado el presidente de la institución, Pedro Hidalgo, en el acto institucional del Día de la Profesión Médica que ha organizado este pasado sábado la institución en el Edificio Ibercaja Siglo XXI de Badajoz.

Hidalgo ha afirmado que la profesión médica "está cansada de parches y de buenas palabras" y de "sostener sistemas sanitarios por compromiso con el deber" dentro de un modelo basado "en la precariedad normalizada". Así, considera que la responsabilidad diagnóstica, terapéutica y legal que recae sobre un médico "exige un marco jurídico a la altura".

Por su parte, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Tomás Cobo, ha destacado la trayectoria de los médicos mayores de los que ha destacado su labor por construir un modelo sanitario "de categoría excepcional, eje de la igualdad" de la sociedad. A los jóvenes, Cobo les ha pedido que sean "ejemplares y afectivos" en el desempeño de la profesión y devolver así a la sociedad la "oportunidad" que se les ha dado.

Al mismo tiempo, ha recordado que esta semana "ha habido una mala noticia", tras la aprobación de un estatuto marco en el que "no se ha contado con los médicos ni se ha recogido las especificaciones de la profesión médica". Aun así, Cobo ha señalado que "la profesión médica alzará la voz en un momento crucial" y defenderá sus reivindicaciones en todos los foros posibles.

Durante el acto, se ha distinguido con la Medalla de Oro de la corporación a la Confederación Española de Sindicatos Médicos, así como la Medalla al Mérito Colegial a Manuel Carmona Calderón, especialista en medicina familiar y comunitaria, y a Virginia Gajardo Galán, especialista en psiquiatría.

También se ha reconocido como Colegiados de Honor a Juan Luis Parra Escobar, a Juan Andrés Núñez Tort, a Cándido Rodríguez Vázquez, a Juan José Eugenio Moreno Moreno y a Francisco Javier Montero Juanes, fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Por otro lado, se han entregado los premios del XVI Certamen de Casos Clínicos para Médicos Residentes, cuyo primer premio ha recaído en Andrés Germán Moriano Azabal, por su trabajo 'Síndrome de platipnea-ortodesoxia: de la silla a la cardiología intervencionista', y el segundo para María del Mar Merino García, por su caso 'No todo es SIBO: las consecuencias de la enfermedad de moda'.

En el IX Certamen de Casos de Ética y Deontología la ganadora ha sido Alba Palmerín Donoso por su trabajo titulado 'El médico de familia en atención continuada frente al pacto de silencio', mientras que el segundo premio ha sido para Javier Pacheco Alvero por su caso 'Donación de órganos y autonomía en el último aliento'.

Por último, se ha hecho entrega de los premios del XIII Certamen Fotográfico, cuya ganadora ha sido María Ángeles Berges Magana en las dos categorías del premio, en 'Profesión médica' y 'Tema libre', y se han entregado las Becas Icomba para la Ampliación de la Formación en su decimotercera edición.