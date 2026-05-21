La comarca pacense de Vegas del Guadiana continúa este viernes en aviso amarillo por temperaturas máximas de 38 grados

Archivo - Una mujer mayor se protege del sol con un abanico, a 24 de julio de 2023, en Madrid (España). La población mayor de 64 años en España está por encima del 20% del total y supera al grupo de personas menor de 20 años, lo que produce un "creciente - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MÉRIDA/MÉRIDA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La comarca pacense de Vegas del Guadiana continuará este viernes, 22 de mayo, en aviso amarillo por altas temperaturas, que podrían alcanzar máximas de 38 grados.

Este aviso se activará a las 14,00 horas de este jueves y permanecerá hasta las 20,00 horas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el conjunto del país, las altas temperaturas pondrán este viernes en aviso a las provincias del Cantábrico, que alcanzarán los 34 grados (ºC) en Asturias, Cantabria y Vizcaya, mientras que los termómetros subirán hasta los 36ºC en Orense y Zaragoza, junto a los 38ºC en Badajoz.

También habrá avisos en Asturias y Lugo, por tormentas y chubascos con probabilidad de ser fuertes, así como granizo, mientras que el viento de levante en el Estrecho pondrá en situación de riesgo por oleaje a Cádiz.

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