Comarcas de Cáceres y Badajoz activarán este miércoles la alerta naranja por vientos

Peatones cruzan un puente - Eduardo Briones - Europa Press

MÉRIDA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado la alerta naranja por vientos en la Meseta Cacereña, Villuercas y Montánchez, en la provincia de Cáceres, y en las Vegas del Guadiana, La Siberia extremeña, comarca de Barros y La Serena, en la provincia de Badajoz, entre las 03,00 y las 15,00 horas de este miércoles, 28 de enero.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, en estas comarcas se pueden producir fuertes vientos, con rachas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

También se ha activado la alerta amarilla por vientos en la zona Norte, Tajo y Alagón, en la provincia de Cáceres, y en el sur de Badajoz.

En estas comarcas las rachas podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Además, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado la alerta amarilla por nevadas en el Norte de la provincia de Cáceres, desde las 03,00 horas hasta las 18,00 horas de este miércoles. Las previsiones de la Aemet indican que se podrían producir acumulaciones de cinco centímetros de nieve en 24 horas.

RECOMENDACIONES

Ante estos fenómenos, el 112 ha recomendado a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento, para que revisen y presten especial atención a andamiajes, cornisas, tejados, muros en mal estado y áreas arboladas, restringiendo el acceso a zonas que puedan representar un riesgo.

A la ciudadanía en general se le recomienda guardar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como toldos o tiestos y evitar protegerse en muros, tapias o árboles. En caso de tener que circular por carreteras, hacerlo prestando atención a la hora de realizar adelantamientos, especialmente a vehículos de mayor volumen y al pasar por túneles o viaductos.

En caso de nevadas se recomienda a las alcaldías que tengan localizados tractores y depósitos de sal y a la ciudadanía disponer en casa de material de calefacción, prestando especial atención a braseros de picón, carbón o gas, y en caso de usar calefacción eléctrica, revisar su correcto funcionamiento.

En caso de realizar un viaje, evitar hacerlo de noche; tener precaución con el estado de la vía, vigilando las zonas de umbría por posibles placas de hielo y mantenerse informado del estado de las carreteras.

Además, se recomienda utilizar prendas de abrigo y calzado adecuado si se va a pasar mucho tiempo en el exterior, así como disponer de un teléfono para llamar en caso de necesidad al 112.