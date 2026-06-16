Las comarcas de Vegas del Guadiana y Tajo y Montánchez tendrán este miércoles aviso amarillo por altas temperaturas

Imagen de archivo de una piscina - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

MADRID/MÉRIDA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las comarcas de Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz, y Tajo y Montánchez, en la de Cáceres, tendrán este miércoles, día 17, aviso amarillo por altas temperaturas, que podrían llegar a los 38 y 36 grados, respectivamente.

Los avisos se iniciarán a las 13,00 horas y se darán por concluidos a las 21,00 horas, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el conjunto del país, el calor, la lluvia y las tormentas pondrán este miércoles en aviso a once comunidades autónomas. Esto tendrá lugar en un día en el que las máximas podrán superar los 36-38ºC en el noreste y los 38-39ºC en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.

En concreto, los avisos por altas temperaturas se darán en Córdoba, Jaén y Sevilla; Huesca, Teruel y Zaragoza; Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona; Badajoz y Cáceres; Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; Centro de Navarra y Ribera del Ebro de Navarra, y Ribera del Ebro de La Rioja.

Además, los avisos por lluvias y tormentas se registrarán en Suroccidental asturiana y Cordillera y Picos de Europa; Liébana; Lugo y Ourense. Por su parte, León, Palencia y Zamora estarán en aviso sólo por tormentas.

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