Las comarcas de Vegas del Guadiana y Villuercas y Montánchez continuarán este jueves con aviso amarillo por calor

Turistas se protegen del calor por las calles en una imagen de archivo
Turistas se protegen del calor por las calles en una imagen de archivo - María José López - Europa Press
Europa Press Extremadura
Publicado: miércoles, 17 junio 2026 18:36
Seguir en

   MADRID/MÉRIDA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Las comarcas de Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz, y Villuercas y Montánchez, en la de Cáceres, continuarán este jueves, día 18, con aviso amarillo por altas temperaturas, que podrían llegar a los 38 y 36 grados, respectivamente.

   Los avisos se iniciarán a las 13,00 horas y se darán por concluidos a las 21,00 horas, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

   En el conjunto del país, el calor pondrá este jueves en aviso a diez comunidades autónomas (CCAA) en un día en el que Asturias y Cantabria estarán también en aviso por lluvias y tormentas, y Castilla y León, por tormentas.

    En concreto, los avisos por calor estarán en Córdoba, Jaén y Sevilla; Huesca, Teruel y Zaragoza; Mallorca; Burgos; Lleida y Tarragona; Badajoz y Cáceres; Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; Centro de Navarra, Pirineo navarro y Ribera del Ebro de Navarra; Álava y Guipúzcoa, y Ribera del Ebro de La Rioja.

    Además, habrá avisos por tormentas en León, Palencia y Zamora; Suroccidental asturiana y Central y Valles Mineros; y por lluvias y tormentas en Cordillera y Picos de Europa, y Liébana.

   (Más información en Europa Press)

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado