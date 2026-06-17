Las comarcas de Vegas del Guadiana y Villuercas y Montánchez continuarán este jueves con aviso amarillo por calor

Turistas se protegen del calor por las calles en una imagen de archivo - María José López - Europa Press

MADRID/MÉRIDA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las comarcas de Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz, y Villuercas y Montánchez, en la de Cáceres, continuarán este jueves, día 18, con aviso amarillo por altas temperaturas, que podrían llegar a los 38 y 36 grados, respectivamente.

Los avisos se iniciarán a las 13,00 horas y se darán por concluidos a las 21,00 horas, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el conjunto del país, el calor pondrá este jueves en aviso a diez comunidades autónomas (CCAA) en un día en el que Asturias y Cantabria estarán también en aviso por lluvias y tormentas, y Castilla y León, por tormentas.

En concreto, los avisos por calor estarán en Córdoba, Jaén y Sevilla; Huesca, Teruel y Zaragoza; Mallorca; Burgos; Lleida y Tarragona; Badajoz y Cáceres; Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; Centro de Navarra, Pirineo navarro y Ribera del Ebro de Navarra; Álava y Guipúzcoa, y Ribera del Ebro de La Rioja.

Además, habrá avisos por tormentas en León, Palencia y Zamora; Suroccidental asturiana y Central y Valles Mineros; y por lluvias y tormentas en Cordillera y Picos de Europa, y Liébana.

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