La comedia 'Los hermanos' ofrecerá en el Festival de Mérida un vodevil sobre las distintas formas de educar

MÉRIDA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La comedia 'Los hermanos' ofrecerá en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida un vodevil sobre las diferentes formas de educar con Pepón Nieto, Eva Isanta o Cristina Medina en el reparto.

El próximo estreno del Festival de Mérida, dirigido por Chiqui Carabante y que tiene casi todas sus entradas vendidas, se representará en el Teatro Romano del 20 al 24 de agosto.

Esta adaptación de la obra de Terencio trata sobre qué tipo de educación es mejor, si una severa o rígida u otra más liberal y abierta, dos modelos encarnados por los personajes femeninos de las hermanas Demesa, interpretada por Cristina Medina, y Micciona, por Eva Isanta.

La obra, una coproducción del Festival de Mérida y GNP Producciones ha sido presentada este lunes por parte de su elenco, junto al director del certamen, Jesús Cimarro; la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, y la delegada municipal Ana Aragoneses.

