Comienza el Año Jubilar Guadalupense con la apertura de la Puerta Santa del Monasterio de Guadalupe

El arzobispo de Toledo y Primado de España, Francisco Cerro, abre la Puerta Jubilar de la basílica de Santa María de Guadalupe, dando comienzo así al Año Jubilar Guadalupense que se extenderá hasta el 8 de septiembre de 2027, a 30 de agosto de 2026. - ARZOBISPADO DE TOLEDO

Se prepara una Peregrinación Magna que confluirá el 19 de septiembre en la localidad cacereña

GUADALUPE (CÁCERES), 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Año Jubilar Guadalupense ha arrancado este domingo 30 de agosto con la apertura de la Puerta Santa del Monasterio de Guadalupe, cuando comenzará el jubileo de los peregrinos.

Se trata de un Año Santo que se festeja cada vez que el 6 de septiembre, día de la fiesta litúrgica de Nuestra Señora de Guadalupe, coincide en domingo, tal y como determinó el papa Pío X. Así, el de este año se celebrará bajo el lema 'Tu madre te busca' y se desarrollará hasta el 8 de septiembre con un itinerario de convocatorias mensuales orientadas a diferentes áreas pastorales.

La ceremonia de este domingo ha dado comienzo en la antigua Iglesia de la Santísima Trinidad, actual auditorio del Monasterio, donde ha dado inicio la Statio y procesión hacia el templo jubilar, en la que además de los obispos y presbíteros concelebrantes, han desfilado un grupo de voluntarios pertenecientes a los scouts católicos de la cacereña parroquia de Santiago el Mayor, a los que se han sumado una representación de caballeros y damas de Santa María de Guadalupe. El cortejo procesional ha discurrido hasta el atrio de la basílica de Santa María de Guadalupe, mientras se han cantado las letanías de los santos.

Frente a la Puerta Santa, el arzobispo de Toledo y Primado de España, Francisco Cerro, encargado de presidir la ceremonia, ha pronunciado la oración previa a la apertura. Seguidamente ha empujado, con el báculo, la Puerta Jubilar, momento en el que ha quedado inaugurado el Año Santo Guadalupense 2026-2027 y que ha contado con un momento de oración silenciosa por parte de todos los presentes.

La ceremonia ha continuado con la concelebración eucarística en cuyo momento inicial se ha procedido con la lectura del decreto de concesión, por parte de la Santa Sede, del año jubilar guadalupense.

El arzobispo de Toledo, al comienzo de su homilía, ha recordado el último año jubilar vivido en la Puebla de Guadalupe, celebrado entre los años 2020 y 2022 como consecuencia de la pandemia y que contó con la participación de alrededor de 300.000 peregrinos.

En este sentido, Cerro ha subrayado que se trató del "segundo jubileo más importante de España, después del de Santiago de Compostela", incidiendo que este nuevo jubileo guadalupense es un "momento histórico singular", impresión que ha compartido con el papa León XIV durante la audiencia mantenida el pasado 24 de agosto en el Vaticano, con motivo del 45 aniversario de la asociación toledana "Marsodeto".

Durante la ceremonia, el arzobispo de Toledo ha estado acompañado por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo; por el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido Arriero; y por el obispo de Plasencia, Ernesto Brotóns Tena.

Junto a ellos han participado el obispo emérito de Segovia, Ángel Rubio, oriundo de la Puebla de Guadalupe; así también los obispos eméritos de Jaén y Albacete, Amadeo Rodríguez Magro y Ciriaco Benavente Mateos, respectivamente. Igualmente, se ha contado con la presencia de diversas autoridades civiles tanto de la comunidad autónoma de Extremadura como de la de Castilla-La Mancha.

La ocasión ha reunido a más de 25 sacerdotes llegados desde las cuatro diócesis presentes en la comunidad autónoma de Extremadura, entre los que se encontraban también miembros de la comunidad franciscana, quienes atienden pastoralmente el Real Monasterio; entre ellos el delegado del ministro provincial de los Padres Franciscanos en España, Manuel Diaz Buiza, y el Guardián del Monasterio, Vidal Rodríguez.

La Archidiócesis de Toledo ha destacado, en un comunicado, la presencia de los vicarios generales de las tres diócesis de la provincia eclesiástica de Extremadura y del provicario general de la Archidiócesis de Toledo.

CLAVES PARA VIVIR EL AÑO JUBILAR

El arzobispo de Toledo ha expuesto tres claves para vivir este jubileo, que se pueden encontrar en la carta pastoral redactada por los obispos de las diócesis de Toledo, Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia y cuyo título es 'Tu Madre te busca'.

La primera de ellas, ha señalado el prelado, es "la palabra agradecimiento", insistiendo en ser agradecidos "por vivir un nuevo año jubilar", invitando a que todas las diócesis españolas puedan participar de este evento singular, especialmente para Extremadura. "Por eso agradecemos a la Virgen de Guadalupe" ha insistido, a la par que ha anunciado las diferentes celebraciones jubilares que acogerá el Monasterio y que contará con la participación de niños, matrimonios, familias y jóvenes, "en torno a la Virgen Morenita".

Otra de las pautas para vivir este periodo jubilar que Cerro ha expuesto es "la palabra humildad", recordando que "necesitamos en este año jubilar la profunda humildad del corazón, la humildad que mueve nuestra vida a encontrarnos con el Señor". Por ello, ha insistido: "La persona que es capaz de dialogar es porque tiene en el corazón esa profunda humildad de saber escuchar y mirar a los ojos, a los demás".

Por último, ha querido resaltar "la palabra confianza" recordando la necesidad de "pedir de todo corazón al Señor que nos ayude a vivir con confianza" y de "confiar sin límites porque cuando uno confía profundamente le crecen las alas del amor, de la libertad [...] sabiendo que la victoria está en Jesús, vivo y resucitado".

El Primado ha concluido invitando a ser "peregrinos de la fe, caminando hacia el amor de los amores, que es Jesucristo".

CALENDARIO DEL AÑO JUBILAR

Así, tras el jubileo de los peregrinos, se celebrará en octubre el de la Hispanidad (12 de octubre) y el de los jóvenes y adolescentes (18 de octubre). El 15 de noviembre comenzará el de hermandades y cofradías y el 12 de diciembre, el del misionero.

Ya en enero de 2027, el 17, está previsto celebrar el jubileo de mayores y la pastoral de la salud, seguido por el de la vida consagrada (2 de febrero). En marzo será el turno del jubileo de la caridad; en abril, el de la catequesis y enseñanza; y en mayo, el sacerdotal.

En junio, el jubileo versará sobre la pastoral de familia y vida; en julio, la pastoral de evangelización y apostolado seglar; y en agosto, el de los emigrantes. Por último, en septiembre volverá a celebrarse un jubileo de los peregrinos que clausurará el Año Santo.

PEREGRINACIÓN MAGNA

En el marco de este Año Jubilar, la Asociación Red de Cooperación de los Caminos Históricos de Peregrinación a Guadalupe ha organizado una Peregrinación que movilizará a peregrinos de múltiples territorios para converger en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe el próximo 19 de septiembre.

El objetivo principal de esta movilización es que diversos grupos de peregrinos recorran, ya sea de forma total o parcial, las 16 rutas históricas que conforman la Red de Caminos Históricos a Guadalupe, entre los que se encuentran el Camino Real, Mozárabe, Visigodo, de los Descubridores o el de los Montes de Toledo, entre otros, y coincidan en una llegada unificada y coordinada al monasterio el próximo 19 de septiembre.

La organización de los grupos de caminantes y la gestión logística de los traslados está siendo coordinada a nivel local por los respectivos ayuntamientos y parroquias. La Red de Cooperación ha fijado el 3 de septiembre de 2026 como fecha límite para confirmar el número de participantes y grupos en la peregrinación y coordinar así credenciales y protocolos de seguridad.