Comienza la siembra en los huertos escolares de Oliva de la Frontera y Zahínos que promueve la Diputación de Badajoz

Un huerto escolar promovido por la Diputación de Badajoz. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los huertos escolares de los colegios de Oliva de la Frontera y Zahínos han iniciado la siembra de temporada dentro del programa 'Permacultura en el cole', promovido por los Presupuestos Participativos 2024 de la Diputación de Badajoz.

Desde el inicio del curso escolar, los equipos directivos, profesorado, alumnado y ayuntamientos de ambas localidades han volcado su ilusión y compromiso en esta experiencia educativa y medioambiental que combina aprendizaje práctico y sensibilización ambiental.

Gracias al desarrollo del proyecto, los centros disponen de semillas, abonos, herramientas, sistemas de riego y composteras, y el alumnado ha comenzado las labores de preparación y siembra en los bancales.

Durante las primeras semanas, los escolares han recibido talleres formativos sobre permacultura, técnicas de siembra ecológica y manejo del huerto, explica la diputación provincial en una nota de prensa.

Entre las actividades realizadas destaca la puesta en marcha de las composteras escolares, alimentadas con restos orgánicos aportados por los propios estudiantes para obtener humus con el que mejorar el suelo de cara a la temporada de primavera-verano.

A pesar del inicio del invierno y la cercanía de las vacaciones navideñas, la participación del alumnado se ha mantenido activa, de modo que continúan aportando materia orgánica para la compostera, realizando tareas de mantenimiento en sus bancales y siguiendo la evolución de los primeros brotes.

La colaboración de la comunidad educativa ha sido "significativa", así como la de los ayuntamientos, que han facilitado espacios, acceso al agua y la seguridad necesaria para el correcto funcionamiento de los huertos, explica la institución provincial.

El proyecto ha sido posible gracias al compromiso de la Diputación de Badajoz mediante sus Presupuestos Participativos 2024, y a la gestión técnica de la empresa adjudicataria Ecoánime, que ha suministrado y coordinado los materiales, el sistema de riego, la compostera y los talleres educativos.

La iniciativa tiene como finalidad promover la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente desde la infancia, fomentar hábitos saludables y el contacto con la naturaleza, impulsar el trabajo colectivo y fortalecer el sentido de comunidad.

Asimismo, contribuye a preparar a las nuevas generaciones frente a los retos del cambio climático y la crisis ecológica, mediante el aprendizaje de prácticas respetuosas con el entorno y el uso eficiente de los recursos.

La diputación señala que este proyecto demuestra que "invertir en infancia, ecología y educación tiene un retorno irreemplazable: ciudadanos conscientes, comprometidos y con raíces", así como que refuerza la colaboración entre diputación, ayuntamientos y centros educativos en materia de sostenibilidad y educación ambiental.