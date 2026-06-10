Las comparecencias de altos cargos de la Junta en la Asamblea para desgranar las cuentas arrancan este miércoles

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, revisa sus documentos junto a los dos viceperesidentes y la jefa del Ejecutivo regional. - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los altos cargos de la Junta de Extremadura comienzan este miércoles, 10 de junio, las comparecencias para desgranar el contenido del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (PGEx) para el 2026 en la Comisión de Hacienda y Presupuestos.

Una vez superado este martes, día 9, el trámite de las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley presentadas por los grupos parlamentarios Socialista y de Unidas por Extremadura, respectivamente, las comparecencias arrancarán este miércoles a las 9,30 horas con las secciones 10, 20 y 21, correspondientes a la Consejería de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Endeudamiento Público y Fondo de Contingencia.

Posteriormente, a las 11,00 horas, será el turno de las secciones 02 y 22, de Presidencia y Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, respectivamente; y a las 13,00 horas, la Sección 24, de Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia.

Ya por la tarde, a las 16,30 horas, se expondrán las cuentas relativas a la Sección 11, de la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia, y a las 18,00 horas, la Sección 12, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural.

La exposición correspondiente al resto de secciones de las cuentas en la Comisión de Hacienda tendrá lugar el jueves, día 11, según el calendario fijado por el parlamento extremeño. Posteriormente, el viernes, día 12, se abrirá el plazo de presentación de enmiendas parciales, que podrán formularse hasta el 26 de junio.

A continuación, el 13 de julio la Mesa de la Comisión de Hacienda y Presupuestos se reunirá para la calificación y admisión a trámite de las enmiendas parciales presentadas; y el 21 de julio la Ponencia de dicha comisión elaborará el informe del proyecto de ley, cuyo dictamen será elaborado entre los días 23 y 24 de julio.

En esas fechas se conocerán las enmiendas parciales que continúan 'vivas' para su defensa ante el pleno que se celebrará los días 29 y 30 de julio en la Asamblea, y en el que se debatirá y votará de forma definitiva el dictamen de los PGEx, que serán previsiblemente aprobados con el voto favorable de PP y Vox.