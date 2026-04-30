La compraventa de viviendas baja un 3,6% en febrero en Extremadura, hasta las 1.100 unidades, según los notarios

Archivo - Escaparate de anuncios de viviendas. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID/ MÉRIDA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas ha bajado un 3,6 por ciento en febrero en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar las 1.100 unidades.

Por su parte, en el segundo mes del año, el precio del metro cuadrado ha bajado un 3,5 por ciento en Extremadura en tasa interanual, hasta situarse en los 642 euros por metro cuadrado.

En el conjunto del país, la compraventa de viviendas ha caído un 7,7% en febrero en comparación al mismo mes del año 2025, hasta las 55.228 unidades, mientras que la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda subió un 0,2%, hasta las 30.109 operaciones, según datos del Consejo General del Notariado.

(Más información en Europa Press)