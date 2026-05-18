La compraventa de viviendas baja en Extremadura un 0,1% en marzo, hasta las 1.136

MADRID/MÉRIDA, 18 May. (EUROPA PRESS) -
La compraventa de viviendas ha bajado en marzo en Extremadura un 0,1 por ciento respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 1.136 operaciones, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El 83 por ciento de las mismas corresponde a vivienda libre, frente a la transmisión de vivienda protegida que ha representado un 17 por ciento. A su vez, un 84 por ciento de las compraventas de viviendas corresponde a vivienda usada, frente al 16 por ciento de vivienda nueva.
El número de fincas transmitidas en Extremadura en el mes de marzo de 2026 ha sido de 5.037 un 4 por ciento menos que en el mismo mes del año anterior.
De estas transmisiones, el 34 por ciento corresponde a fincas rústicas y el 66 por ciento restante a fincas urbanas. Por provincias, el 56 por ciento ha tenido lugar en Badajoz y el 44 por ciento en Cáceres.
Dentro de las fincas urbanas destacan las de viviendas (2.121), que representan el 64 por ciento, según ha informado el Instituto de Estadística de Extremadura en nota de prensa.
Atendiendo a la forma de transmisión, el 40 por ciento de las fincas rústicas se ha transmitido por compraventa y el 39 por ciento mediante herencia. En lo referente a las transmisiones de fincas urbanas el 54 por ciento se ha realizado por compraventa.
