Archivo - Un hombre camina frente a un escaparate de anuncios de viviendas. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en Extremadura en septiembre empeora y desciende un 11,7% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 13,44% a nivel nacional), hasta un total de 1.058 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, la compraventa retrocede en la comunidad, con una caída del 8,2% intermensual. A pesar de la caída, las 1.058 compraventas de viviendas suponen el tercer mejor dato de este índice en un mes de septiembre en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en septiembre en Extremadura, 923 se realizaron sobre viviendas libres y 135 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 153 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 905 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En septiembre se realizaron un total de 1.846 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.058 compraventas, 466 fueron herencias, 45 donaciones y 1 permutas.

En total, durante septiembre se transmitieron en Extremadura 2.809 fincas urbanas a través de 1.589 compraventas, 705 herencias, 70 donaciones, cuatro permutas y 441 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 1.286 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 525 herencias, 491 compraventas, 21 donaciones, 7 permutas y 242 operaciones de otro tipo.

La compraventa de viviendas no varió en Navarra y bajó en el resto de comunidades, con País Vasco (-23,06%), Baleares (-22,37%) y Madrid (-21,16%) a la cabeza del retroceso.

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