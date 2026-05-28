La compraventa de viviendas en Extremadura sube un 4,8% en marzo, según los notarios

Archivo - Un hombre mira anuncios de una agencia inmobiliaria en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

El precio sube un 1,9% en la región, la menor subida de toda España, tras los descensos de La Rioja (-9,5%) y Navarra (-6,8%)

MÉRIDA/MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Extremadura ha subido un 4,8% en marzo con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar las 1.359 unidades, mientras que el precio medio por metro cuadrado ha crecido un 1,9%, hasta los 705 euros.

En cambio, la superficie media se ha reducido un 1,1%, hasta los 132,3 metros cuadrados, según datos del Consejo General del Notariado que ha publicado este jueves.

La mayoría de las compraventas son pisos, hasta 866 inmuebles, con un aumento del 3,7%. El resto, 493, son viviendas unifamiliares, un segmento que ha registrado en marzo una subida del 6,8% en el número de operaciones.

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