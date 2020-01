El concejal cacereño Teófilo Amores aclara a Moncloa que él no escribió el tuit sobre Pedro Sánchez

Actualizado 03/01/2020 14:00:58 CET

Teófilo Amores, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Cáceres

Teófilo Amores, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Cáceres - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Cáceres Teófilo Amores ha

remitido un escrito a Moncloa en el que reconoce que él no escribió el tuit sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer que ha sido denunciado ante Fiscalía. No obstante, ha reconocido la "dureza y la gravedad" del mensaje y ha pedido perdón a los afectados por lo sucedido.

Amores ha atribuido a un hackeo de su cuenta en Twitter el comentario que apareció publicado con su perfil y que decía: "El gran felón merece la horca. Quisiera verlo como a Mussolini, muerto y colgado por los pies. Y a su felona igual". El Ministerio de Justicia ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue si el mensaje es constitutivo de delito.

Por su parte, el portavoz del Ayuntamiento de Cáceres, Andrés Licerán, ha indicado este viernes que el equipo de Gobierno local ha salido en apoyo de Teófilo Amores porque "no es propio de él este tuit y la gravedad de lo que dice".

"No tenemos que desconfiar porque él nos ha dicho que no ha sido y está afectado y le mandamos todo el apoyo, como haríamos con cualquier concejal de este ayuntamiento si creyéramos que está vulnerándose su presunción de inocencia", ha dicho Licerán a preguntas de los medios sobre este asunto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.

Ante la denuncia del Ministerio de Justicia, Licerán espera que se resuelva el asunto y se dirima "quién ha podido escribirlo o quién ha usurpado la identidad del concejal, si así fuera", ha dicho.

Amores, que abandonó las filas de Vox en octubre y ahora es concejal no adscrito en el ayuntamiento cacereño, no ha trasladado al Gobierno municipal la intención de abandonar su acta de concejal. "Nosotros creemos que está haciendo un buen trabajo porque está aportando muchas ideas y soluciones, algunas compartidas y otras menos, pero creemos que debiera seguir realizando ese trabajo", ha subrayado Licerán.

DEFENSA DEL ALCALDE

Además del portavoz del Gobierno cacereño también el alcalde, el socialista Luis Salaya, y otros concejales de la corporación municipal han defendido a Teófilo Amores, al que consideran "un tipo honesto y respetuoso".

En sus redes sociales, Salaya ha escrito que "independientemente de las discrepancias políticas", Amores "nunca ha hablado cómo se le achaca" en el tuit. "En política no vale todo, aunque quienes prestamos este servicio público estemos demasiado acostumbrados a sufrir el juego sucio y, desde luego, no es justa la suplantación, pero lo es menos el linchamiento posterior y la acusación que se extiende como la pólvora, como suele pasar, a un ritmo y con un alcance infinitamente mayores que la rectificación posterior", ha indicado el alcalde.

"Creo que me corresponde en este caso defender a Teofilo, como lo habría hecho con cualquier concejal de la corporación que hubiese sido víctima de una barbaridad así. Aquí estamos para servir y no nos merecemos esto", ha concluido.

Cabe recordar que el Ministerio de Justicia ha pedido al Ministerio Público que estudie el contenido difundido el pasado 30 de diciembre contra el jefe del Ejecutivo y su mujer en el Twitter de Teófilo Amores, por si cabe emprender acciones legales contra este concejal no adscrito del Ayuntamiento de Cáceres.

Justicia subraya en su denuncia que el hecho "forma parte de una peligrosa escalada de agresividad verbal como estrategia política en redes sociales, especialmente contra el presidente del Gobierno y su familia, que daña la convivencia pacífica como bien jurídico penalmente protegido". Tanto el mensaje como la cuenta ya han sido eliminadas.