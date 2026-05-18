El conductor de una ambulancia resulta herido al salirse de la carretera cerca de Cilleros

CILLEROS (CÁCERES), 18 May. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una ambulancia ha resultado herido tras salirse de la carretera y quedar atrapado dentro del vehículo, del que era el único ocupante, cerca de la localidad cacereña de Cilleros.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 17,58 horas de este lunes se ha recibido una llamada alertando de que una ambulancia se había salido de la carretera con posterior vuelco en el kilómetro 8 de la CC-107, y cuyo conductor y único ocupante había quedado atrapado.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado Bomberos de Coria, que han trabajado en la excarcelación del herido, así como una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), un equipo sanitario del PAC de Cilleros y una dotación de la Guardia Civil.

El conductor presentaba contusiones y un estado de aturdimiento, aunque aparentemente se encuentra en buen estado general, aunque ha sido trasladado al Hospital Ciudad de Coria para valoración médica, según señala la Guardia Civil.