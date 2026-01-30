El Congreso Extremeño de Marketing Digital pone el foco en la Inteligencia Artificial y la generación de contenidos

Presentación del Congreso Extremeño de Marketing Digital. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 9º Congreso Extremeño de Marketing Digital pondrá el foco en la Inteligencia Artificial y la generación de contenidos gracias a la presencia de expertos y profesionales que están aplicando la IA tanto a nivel creativo como técnico, y que compartirán experiencias reales, herramientas y metodologías que están marcando el rumbo del nuevo marketing.

La cita, que se celebra el próximo 6 de febrero en el Edificio Ibercaja de Badajoz, también contará con profesionales relacionados con el marketing digital, marca personal y la generación de contenidos, con 500 asistentes presenciales además de las visualizaciones vía streaming, un millar en la pasada edición.

En este sentido, cabe destacar la participación de Diana Núñez y Rubén Cruz de The Clueless con Aitana (modelo e influencer española creada íntegramente mediante Inteligencia Artificial), Álvaro Fontela de Raiola Networks, Valentín Ayesa de N8N, Jordi San Ildefonso de Metricool, Suko de Cibert, Anna Pavlyuk de Tu Madre, Elena Berjillos de Freepik o Rubén Máñez y Hugo López de LeadMadness, entre otros.

Los organizadores del certamen, Borja de Lope, Aquilino Mariscal y Abel Hernández, han presentado junto al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, y el delegado territorial de Ibercaja en Extremadura, Roberto Ledesma, esta nueva edición que combina conferencias en horario de mañana sobre IA o redes sociales, con talleres por la tarde para mejorar tu marca o crear imágenes profesionales para marketing con IA.

Así, Borja de Lope ha detallado que se trata de la novena edición de este evento consolidado y reconocido a nivel territorial y nacional que también se emite vía streaming, y que está orientado a profesionales, pero también a gente que quiere emprender y pueden contar con ideas o facilitarles una base para poder empezar a crear un negocio online, de manera que, aunque ofrece charlas "más específicas", está dirigido para todo tipo de empresarios, autónomos, estudiantes de marketing o directores de empresas.

Así, cualquier persona que tenga interés en la Inteligencia Artificial, en cómo crear imágenes o una página web o cómo automatizar procesos lo puede encontrar en este congreso, cuyos "platos fuertes" son Suko el espía tecnológico de El Hormiguero; Jordi San Ildefonso de Metricool; la agencia The Clueless que ha creado a Aitana; Álvaro Fontela como embajador de N8N, plataforma de automatización de procesos; o Elena Berjillos de Freepik, que trabaja en la creación de contenidos.

Abel Hernández ha precisado que este año se centran en la Inteligencia Artificial y especialmente en la elaboración de contenidos audiovisuales, así como que el congreso está dirigido a todos, ya sean empresas o profesionales, mientras que Aquilino Mariscal ha agradecido el apoyo institucional y de los patrocinadores y ha apuntado que, además de profesionales del sector, también puede acudir cualquier empresa de cara a su promoción y el desarrollo de estrategias de marketing.

Por su parte, Roberto Ledesma ha ratificado el compromiso y el mantenimiento de la colaboración de Ibercaja con el congreso desde su primera edición, así como el que tienen con la ciudad y Extremadura en general a la hora de ceder sus instalaciones para poder realizar actividades que aporten valor y que, como en este caso, combinan formación y contenidos de interés con diversión.

Finalmente, Ignacio Gragera ha destacado la importancia de este congreso que consigue atraer a la ciudad a mucha gente de fuera, entre ellos profesionales punteros del sector, y que hace "marca ciudad" y forma parte del apoyo municipal y la estrategia de intentar, a través de 'Badajoz Convention Bureau' y de diferentes iniciativas particulares, convertir a la capital pacense en una referencia en el ámbito de los congresos y encuentros profesionales, los cuales permiten que los hoteles estén llenos a lo largo del año y que la localidad "rebose de actividad".