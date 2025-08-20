La consejera de Agricultura afirma que las explotaciones afectadas por incendios cobrarán la PAC: "No tendrán problema"

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, en la inauguración de la nueva Unidad Centralizada de Energía de la cooperativa agroalimentaria Viñaoliva - JUNTA DE EXTREMADURA

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, ha lanzado una mensaje de tranquilidad a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios en la región en cuanta al cobro de las ayudas de la PAC: "No tendrán ningún problema", ha espetado.

Tras incidir en que habrá que esperar a la extinción de los incendios para evaluar los daños causados en el campo extremeño, ha remarcado que las explotaciones afectadas "la PAC la van a cobrar porque es una causa de fuerza mayor (los incendios) y no tienen ningún problema".

Así, ha avanzado que durante esta semana el director general autonómico de la PAC se va a ir desplazando a los diferentes municipios donde los incendios ya están extinguidos para reunirse con alcaldes, agricultores y ganaderos y trasladarles el mensaje de que "no tendrán ningún problema" en cuanto al cobro de la PAC pese al fuego.

"Vamos a ir a todos los municipios a reunirnos con los alcaldes para explicarles y tranquilizarles respecto a esas informaciones que han salido porque las ayudas de la PAC se van a cobrar porque es una causa de fuerza mayor", ha subrayado a preguntas de los medios con motivo de su asistencia este martes en Almendralejo (Badajoz) a la inauguración de la nueva Unidad Centralizada de Energía de la cooperativa agroalimentaria Viñaoliva.

