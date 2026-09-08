La consejera extremeña de Educación responsabiliza a la LOMLOE de los malos resultados del informe PISA

Archivo - La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, ha criticado las consecuencias de la ley educativa LOMLOE en Extremadura reflejadas en el informe PISA 2025 que sitúa a los alumnos extremeños "alejados" de la media europea.

Los datos son los primeros resultados de dicha ley con alumnos que comenzaron 1º ESO (curso 2021/22), una norma, por la que han pasado tres ministras en apenas cinco años y que fue aprobada durante la pandemia, 23 de diciembre de 2020, "a espaldas de la comunidad educativa sin contar con la opinión de expertos y con el rechazado de numerosas comunidades autónomas", remarca el Ejecutivo extremeño en nota de prensa.

Esta norma ha "deteriorado" la educación permitiendo que se pueda pasar de curso en ESO con cualquier número de asignaturas suspendidas, y en Bachillerato con hasta dos suspensos. Además de poder titular en ESO con cualquier número de suspensos y en Bachillerato con un suspenso. Sin embargo, subraya que el "fracaso" de esta ley comenzó con el "desmantelamiento" de la Educación Especial.

RESULTADOS EN EXTREMADURA

En Extremadura han participado 53 centros con un máximo de 53 alumnos en cada uno de ellos. En aquellos con menos de ese número de alumnos, la prueba se aplicó a la totalidad del alumnado. En Extremadura se han examinado 1.782 alumnos extremeños, todos de 15 años, independientemente del curso en el que estén matriculados.

Este informe explica que ciencias es la principal fortaleza de Extremadura, siendo la competencia en la que más se acerca a la media nacional y europea seguido de matemáticas y lectura.

También se mantienen diferencias por sexo. Los alumnos superan a las alumnas extremeñas en Matemáticas, mientras que ellas obtienen mejor puntuación en lectura. En cambio, en ciencias la diferencia es reducida a favor de ellas.

El nivel socioeconómico también marca diferencias entre los alumnos extremeños, obteniendo mejores resultados según aumenta la renta.

Por su parte, el alumnado migrante presenta resultados inferiores a los alumnos nativos aunque estas diferencias no deben atribuirse exclusivamente al origen del alumno, ya que puede estar relacionado con el nivel socioeconómico, la escolarización previa o el tiempo de permanencia en el sistema educativo, entre otros factores, expone el Ejecutivo extremeño.

La Consejería de Educación y Formación Profesional subraya que, siempre respetando la ley, "intensifica la calidad de la educación" extremeña con bajadas de ratios, incremento de recursos para el alumnado con necesidades especiales como son nuevas aulas abiertas, aulas TEA, un equipo de altas capacidades o la zonificación del programa de Bienestar Emocional y Protección.

Además de trabajar en la "mejora" de las infraestructuras educativas y las condiciones de los docentes quienes percibirán de manera progresiva durante cuatro años 210 euros, las tutorías y el sexto sexenio, junto a otras medidas retributivas y no retributivas.