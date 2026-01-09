La consejera de Hacienda de Extremadura rechaza la nueva financiación porque la región no recibirá "ni un céntimo más"

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en su despachoen en el edificio de servicios múltiples de Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura en funciones, Elena Manzano, ha rechazado la financiación autonómica propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez porque la región no recibirá "ni un céntimo más", por lo que ha calificado de "aberración" la nueva propuesta que, ha asegurado, es "anticonstitucional" porque no garantiza la solidaridad y la igualdad entre regiones.

"Ni Cantabria ni Extremadura van a recibir un céntimo más en el sistema de financiación autonómica. Es una auténtica aberración que aniquila el crecimiento de nuestra comunidad autónoma por esa percepción de ingresos que sí van a recibir otros territorios, 4.700 millones de euros paga Sánchez para mantenerse en el poder. Consagra un principio inconstitucional, el principio de ordinalidad que territorializa los ingresos", ha espetado.

Manzano, que asistirá el próximo miércoles a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que se explicará a los Gobiernos regionales la propuesta del modelo de financiación autonómica, ha señalado que, con lo que se conoce hasta ahora, Extremadura seguirá recibiendo los 4.700 millones de euros que ingresa ahora, y solo se prevé un aumento de 216 millones a través del Fondo de Compensación Interterritorial, que establecerá un tramo específico para las que están por debajo de la media en financiación por habitante.

Por esta vía, Extremadura recibirá 216 millones y Cantabria 46, siendo las dos únicas Comunidades Autónomas (CCAA) que no verán incrementado sus recursos respecto al modelo vigente de financiación, mientras que, por ejemplo, Cataluña recibirá 4.686 millones más; Valencia ingresará 3.669 más, y Madrid, 2.555 millones más, según lo planteado por el Ejecutivo central.

Así las cosas, Manzano ha recordado que ese fondo de compensación "lo que tiene que hacer es corregir desequilibrios interterritoriales, no garantizar la suficiencia financiera autonómica". "Yo quiero recursos suficientes. Y recursos suficientes no tengo a día de hoy. No los tenemos", ha aseverado la responsable extremeña en funciones, que ha señalado que Extremadura defenderá "los principios de justicia y de igualdad y de solidaridad".

"Vamos a exigir una financiación suficiente para Extremadura y que después el Fondo de Compensación Interterritorial realice el principio de solidaridad, pero a través de ese fondo no se va a suplir el hecho de no recibir ni un céntimo", ha subrayado en declaraciones a los medios este viernes en Cáceres.

Manzano ha subrayado que el modelo propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez "es una verdadera injusticia" que va a lastrar el crecimiento de Extremadura, "al que sí tienen derecho otras comunidades autónomas".

"Basta ya. Nosotros no nos vamos a conformar. Han sido muchos años de una financiación insuficiente. Han sido muchos años de mirar siempre a los mismos territorios. Han sido muchos años de falta de inversión, de infraestructuras en nuestra región, de conectarnos con el resto del territorio, de poder crecer", se ha lamentado la consejera extremeña que no ha descartado la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad en el caso de que el modelo salga adelante.

Y es que, según ha explicado la consejera, en la Constitución Española "se habla de igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos, de que podemos elegir vivir aquí, de que podemos elegir vivir en Extremadura", algo que se dificulta con la nueva financiación en la que tampoco se tiene en cuenta la extensión del territorio en una región como la extremeña en la que la prestación de servicios tiene un coste mayor por la dispersión de la población.

Por ello, ha pedido un reparto "más justo" de los 325.000 millones de euros que recauda el Estado en este año, que "es el doble de lo que recaudaba en el año 2009", que es cuando se aprueba el otro modelo de financiación autonómica.

RECURSO DE ANTICONSTITUCIONALIDAD

"Vamos a actuar y vamos a defender los intereses de nuestra región. Ojalá el Partido Socialista hiciera exactamente lo mismo", ha sentenciado la consejera extremeña, que ha incidido en que Extremadura planteará "todos los medios legales establecidos en el ordenamiento jurídico vigente para defender la igualdad de los extremeños". "Este Gobierno actúa y va a reivindicarlo siempre, por supuesto también en los tribunales", ha asegurado.

Manzano también ha criticado duramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que, según ha dicho, "le importa muy poco el ordenamiento jurídico vigente, le importa muy poco la Constitución que ha jurado cumplir, le importa muy poco lo que dice la LOFCA y le importa muy poco lo que dice la ley reguladora del sistema de financiación autonómica".

Respecto a las formas, también se ha referido a la reunión de Sáchez con Oriol Junqueras, que "no representa a una comunidad autónoma". "Es un señor que está inhabilitado, que no representa a ningún territorio, aunque defiende muy bien los intereses de ese separatismo catalán, para pactar algo que nos afecta a todas las comunidades autónomas, para negociar con el dinero de todos los españoles".

"El modelo de financiación autonómica, tal y como dice la Constitución y la LOFCA tiene que pactarse en el seno de un órgano multilateral, tiene que abordarse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es quien tiene la competencia para aprobar ese modelo, para regular, para proponer ese modelo", ha defendido.

Por ello, Manzano ha afeado que no se haya trasladado primero a las CCAA las líneas generales de ese modelo de financiación que tiene que plasmarse en una ley orgánica, establecer un articulado que modifique la LOFCA y aprobarse en el Congreso de los Diputados.

"Tendríamos que haber conocido el modelo mucho antes, porque así se respetan las instituciones y así se respeta lo que representa el Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha concluido Manzano que ha rechazado que "frontalmente" que de los 21.000 millones de euros que repartirá el nuevo sistema de financiación, Extremadura no reciba "ni un céntimo de euro más" por un modelo "pactado" de forma "bilateral" con Cataluña.