La consejera de Hacienda reclama al ministerio que el IVA no recuperable de los fondos europeos MRR "sea compensado"

La consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Nevado - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, ha reclamado al Ministerio de Hacienda que el IVA no recuperable de las comunidades autónomas y entidades locales derivado de las actuaciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) "sea compensado".

Manzano ha explicado que actualmente el Estado considera que el IVA no es subvencionable para las actuaciones que se llevan a cabo con los fondos europeos del Mecanismo, es decir, "no lo considera como coste real y efectivo", y ha recordado que "no hay normativa europea ni nacional que determine que para las comunidades autónomas y entidades locales no sea elegible ese IVA".

En este sentido, ha señalado que eso "penaliza porque ese impuesto ha sido efectivamente pagado y soportado y al no ser recuperable debe ser financiado" por las comunidades.

Este hecho genera a las comunidades autónomas "un coste real" que tienen que asumir y que "tensiona" los presupuestos regionales y locales hasta el punto de que, en ocasiones, entidades locales más pequeñas no han podido ejecutar determinadas actuaciones porque no se puede asumir el 21 por ciento de IVA, ha señalado la Junta en nota de prensa.

Por todo ello, la consejera en funciones ha solicitado que el IVA sea compensado, ya que "tiene que ser reconocido como coste real y efectivo y es necesario que el Ministerio adopte un criterio único que aporte seguridad jurídica en la financiación de las actuaciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia".

"Desde un primer momento, se han dado instrucciones contradictorias en relación con el IVA, debe solventarse esta cuestión y no puede implicar un coste añadido a las regiones, pues desde un primer momento hemos advertido de esta problemática", ha defendido.

Además, Manzano ha recordado que se presentaron alegaciones al Proyecto de Orden HAC__/2026, por la que se regulan las causas y especialidades del procedimiento de reintegro de los fondos del MRR, que espera sean atendidas y permita disponer de todos estos recursos "tan necesarios" para el desarrollo económico y social de Extremadura.