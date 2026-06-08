La Consejería de Educación convoca estancias formativas en empresas para docentes de FP Específica - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la resolución por la que convoca la realización de estancias formativas en empresas o instituciones dirigidas al profesorado que desarrolla su labor en enseñanzas de Formación Profesional Específica en la región.

Las estancias están dirigidas a docentes en situación de servicio activo de los Cuerpos de Enseñanza Secundaria pertenecientes a especialidades de Formación Profesional, Profesores Especialistas en Sectores Singulares de FP y Técnicos de Formación Profesional que impartan esta enseñanza en centros públicos dependientes de Educación.

Asimismo, la convocatoria está abierta a profesorado de Orientación Educativa de centros con FP o que trabaje en servicios educativos como Equipos de Orientación Educativa, Equipos de Educación para Adultos, Centros de Profesores y de Recursos, Unidades de Programas Educativos, Inspección de Educación, así como en otros servicios educativos de la Consejería de Educación y Formación Profesional.

El profesorado interesado presentará un proyecto de trabajo para llevar a cabo durante la estancia formativa en la empresa o institución, que deberá ser aprobado por la entidad en la que se propone desarrollar la actividad de formación. Las estancias tendrán una duración de entre 30 y 100 horas.

La presentación de las solicitudes, junto a la documentación requerida, debe hacerse por vía telemática en el plazo comprendido entre el 8 y el 26 de junio, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

La valoración de las candidaturas se apoyará en criterios como el interés y calidad de la propuesta, idoneidad de la empresa seleccionada para la consecución de los objetivos de la estancia y afinidad de las enseñanzas impartidas por el profesorado solicitante y el contenido del proyecto.

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