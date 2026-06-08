La Consejería de Educación convoca estancias formativas en empresas para docentes de FP Específica

La Consejería de Educación convoca estancias formativas en empresas para docentes de FP Específica
La Consejería de Educación convoca estancias formativas en empresas para docentes de FP Específica - JUNTA DE EXTREMADURA
Europa Press Extremadura
Publicado: lunes, 8 junio 2026 9:58
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   MÉRIDA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La Consejería de Educación y Formación Profesional ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la resolución por la que convoca la realización de estancias formativas en empresas o instituciones dirigidas al profesorado que desarrolla su labor en enseñanzas de Formación Profesional Específica en la región.

   Las estancias están dirigidas a docentes en situación de servicio activo de los Cuerpos de Enseñanza Secundaria pertenecientes a especialidades de Formación Profesional, Profesores Especialistas en Sectores Singulares de FP y Técnicos de Formación Profesional que impartan esta enseñanza en centros públicos dependientes de Educación.

   Asimismo, la convocatoria está abierta a profesorado de Orientación Educativa de centros con FP o que trabaje en servicios educativos como Equipos de Orientación Educativa, Equipos de Educación para Adultos, Centros de Profesores y de Recursos, Unidades de Programas Educativos, Inspección de Educación, así como en otros servicios educativos de la Consejería de Educación y Formación Profesional.

   El profesorado interesado presentará un proyecto de trabajo para llevar a cabo durante la estancia formativa en la empresa o institución, que deberá ser aprobado por la entidad en la que se propone desarrollar la actividad de formación. Las estancias tendrán una duración de entre 30 y 100 horas.

   La presentación de las solicitudes, junto a la documentación requerida, debe hacerse por vía telemática en el plazo comprendido entre el 8 y el 26 de junio, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

   La valoración de las candidaturas se apoyará en criterios como el interés y calidad de la propuesta, idoneidad de la empresa seleccionada para la consecución de los objetivos de la estancia y afinidad de las enseñanzas impartidas por el profesorado solicitante y el contenido del proyecto.

   (Más información en Europa Press)

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