MÉRIDA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha convocado las pruebas para la obtención directa del título de Bachiller para personas mayores de 20 años, correspondientes al curso 2026/2027.

Además del requisito de edad exigido en la convocatoria, los aspirantes deben estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente a efectos académicos.

También podrán concurrir quienes dispongan del título profesional de Música o Danza, así como del título de Técnico o Técnica de Formación Profesional en Artes Plásticas y Diseño.

Las modalidades convocadas en este procedimiento son Artes, Ciencias y Tecnología, General y Humanidades y Ciencias Sociales, según ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

La inscripción podrá formalizarse conforme al modelo oficial de la resolución, mediante documento autorrellenable disponible en el portal del Servicio de Educación de Personas Adultas y a Distancia o a través de la Secretaría Virtual de la plataforma Rayuela.

La solicitud cumplimentada, junto con la documentación requerida, puede presentarse de forma presencial o por medios electrónicos.

Las solicitudes de inscripción deben dirigirse al centro educativo elegido para la realización de las pruebas e incluir la modalidad de Bachillerato seleccionada, las materias de las que se examina y, si corresponde, aquellas para las que se solicite convalidación, exención o reconocimiento de equivalencia.

El periodo de presentación de solicitudes será del 11 al 18 de febrero de 2027.

CALENDARIO

Los exámenes se realizarán entre los días 26 y 30 de abril de 2027 en los institutos cacereños El Brocense y Al-Qázeres. El primero será sede de las pruebas de las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias y Tecnología y General, mientras que el segundo acogerá las de Artes.

Las pruebas se desarrollarán de forma presencial y diferenciada para cada una de las modalidades convocadas y constarán de un examen por materia. Los resultados definitivos se publicarán el 21 de mayo de 2027.

Para la obtención del título de Bachiller será necesario superar todas las materias de la etapa recogidas en la resolución.