La Consejería de Educación destina 9 millones a ayudas de libros de texto y material escolar para curso 2026/2027

Archivo - Imagen de una biblioteca de un centro escolar. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura destinará cerca de nueve millones de euros a ayudas destinadas a financiar la dotación de libros de texto y material escolar para el curso 2026/2027.

Estas ayudas están dirigidas al alumnado de centros educativos extremeños sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y Educación Especial, según ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

Del total, la administración educativa ha reservado 7 millones de euros para el alumnado matriculado en centros públicos, mientras que los centros privados concertados contarán con una dotación de 1,9 millones de euros. Educación ha publicado las respectivas órdenes de convocatoria este pasado miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

La principal novedad para el curso 2026/2027 es el incremento de las ayudas individualizadas por beneficiario. De este modo, la cuantía establecida por alumno prestatario de libros de texto será de 130 euros para Primaria, frente a los 120 de la convocatoria anterior, y de 160 euros para ESO, FP Básica y Educación Especial, frente a los 150 del curso pasado. Para el Segundo Ciclo de Educación Infantil, la ayuda destinada a material escolar se ha fijado en 100 euros por alumno.

PROCEDIMIENTO

Los fondos públicos que reciban los centros educativos serán gestionados por los consejos escolares y se destinarán exclusivamente a la adquisición de libros de texto y material escolar. Para determinar el alumnado beneficiario, se tendrán en cuenta criterios de renta familiar, así como la condición de familia numerosa.

Las familias interesadas presentarán la solicitud pertinente, según los modelos oficiales anexados a las convocatorias, en la secretaría de su centro educativo. El plazo para los centros públicos será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOE, es decir, desde el 11 de junio al 1 de julio. En el caso de los centros privados concertados, este plazo será de 10 días hábiles, por tanto, del 11 al 24 de junio.

Por su parte, los centros educativos dispondrán de 30 días hábiles desde la publicación de las convocatorias para solicitar las ayudas, siguiendo las indicaciones en cuanto a documentación referidas, una vez digitalizadas en la Plataforma Rayuela. Este plazo se ampliará hasta el 30 de septiembre de 2026 para aquellos que inicien su actividad en el curso 2026/2027.

Con estas ayudas, la administración autonómica avanza en su objetivo de dotar progresivamente a los centros de libros de texto y de material escolar, ajustando estos recursos a las necesidades del alumnado. Al mismo tiempo, esta medida contribuye a desarrollar hábitos de cuidado y respeto en el uso de los mismos y a promover la propiedad social.