Archivo - Un grupo de estudiantes entra a un aula. - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

MÉRIDA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional y el Instituto de Estudios Financieros (IEF) han puesto en marcha una nueva edición del programa 'Finanzas para Jóvenes', un proyecto de educación financiera que tiene como objetivo acercar al alumnado conocimientos financieros básicos "de forma práctica, clara y conectada con su realidad".

El programa, que cuenta además con la colaboración de la Asociación de Voluntarios de CaixaBank, proporciona a los estudiantes herramientas para gestionar mejor su dinero y afrontar con mayor preparación las decisiones económicas de la vida cotidiana, según ha explicado la Junta en un comunicado.

La formación, dirigida especialmente a estudiantes de 4º de Educación Secundaria Obligatoria, se estructura en talleres prácticos y gratuitos de 50 minutos, impartidos por personas voluntarias que reciben formación específica para su realización. Las sesiones se realizarán preferentemente de forma presencial, en horario lectivo y con la asistencia de un docente del centro.

En la propuesta se incluyen 4 talleres que profundizan en conceptos clave para la economía personal y familiar. De este modo, se abordan cuestiones como la gestión de ingresos y gastos, la elaboración de presupuestos y el ahorro; el endeudamiento responsable; conceptos básicos de inversión, rentabilidad y riesgo, así como la planificación económica y la toma de decisiones financieras.

Como novedad, en esta edición se ha planificado un quinto taller piloto, denominado 'Protege tus finanzas digitales', en el que se abordará la seguridad en las operaciones financieras digitales y la prevención de fraudes.

SEIS EDICIONES

El programa alcanza su décima edición a nivel nacional y la sexta en Extremadura. Durante el curso 2025/2026 la iniciativa llegó a 14 centros educativos de la región y a más de 530 estudiantes. En total, se impartieron 59 talleres gracias a la implicación de una decena de voluntarios.

"La valoración realizada por los centros participantes y por el profesorado ha sido muy positiva, destacando la utilidad de los contenidos para el día a día de los alumnos", ha señalado la Junta.

Así, Extremadura volverá a sumarse este curso a esta iniciativa, que apuesta por acercar la educación financiera a los jóvenes como una herramienta clave para tomar decisiones informadas, responsables y alineadas con su bienestar presente y futuro.

El programa se desarrollará también en Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Islas Baleares, Región de Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana.