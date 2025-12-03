Las consejerías de Agricultura, Gestión Forestal y Salud constituirán un grupo de trabajo sobre la peste porcina

Jabalíes - GVA

MÉRIDA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres consejerías de la Junta de Extremadura constituirán este viernes, día 5, un grupo de trabajo para el seguimiento de la incidencia de la peste porcina en la comunidad autónoma.

En concreto, formarán este órgano los consejeros de Agricultura y de Gestión Forestal, Mercedes Morán y Francisco Ramírez, respectivamente, y los directores generales de Salud Pública, Agricultura y Ganadería y también el de Mundo Rural, Caza, Pesca y Tauromaquia.

El grupo surge tras la confirmación de varios casos de peste porcina en Cataluña. La enfermedad animal no se ha detectado en Extremadura, pero la Junta estima "conveniente" anticiparse y constituir un órgano que aglutine a las áreas con competencias en materia animal.

Al respecto, en nota de prensa el Gobierno regional apunta que Extremadura cuenta con un "potente" y "muy importante" sector porcino, por lo que anticiparse y planificar posibles medidas ante la peste porcina africana resulta "muy necesario para actuar siempre con previsión".

Para ello, la Junta de Extremadura irá "de la mano" de todos los implicados para trabajar de forma "conjunta" y "coordinada" y para escuchar las propuestas y medidas que se sugieran desde los distintos ámbitos.

El objetivo de este grupo de trabajo es, así, "proteger al sector porcino y al sector cinegético" y, para ello, se planificarán y adoptarán las "pertinentes" medidas que "se sumarán" a las labores de vigilancia y coordinación que ya se mantienen con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El grupo se constituirá el viernes a las 09,00 horas en la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, y a su término se celebrará en el mismo lugar una reunión extraordinaria del Consejo Extremeño de Caza, el órgano consultivo y de representación social del sector cinegético regional.

Este último encuentro se convoca a iniciativa del consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, que informará al sector cinegético regional sobre las posibles implicaciones que la aparición de la peste porcina en Cataluña pueda tener sobre la práctica de la caza en Extremadura.