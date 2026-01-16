El consejero de Economía visita el taller de Badajoz que diseña cascos para Marc Márquez, Carlos Sainz o Laia Sanz

El consejero de Economía, Guillermo Santamaría, visita Dave Design. - JUNTA DE EXTREMADURA

BADAJOZ, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, ha visitado este viernes, día 16, la empresa Dave Designs, dedicada a la creación de cascos de diseño y de la que ha destacado su capacidad para situar su sello en grandes circuitos internacionales del motor.

Se trata, además, ha señalado, de "un ejemplo excepcional" de cómo desde Extremadura se puede competir y destacar en los mercados "más exigentes" del mundo.

La visita forma parte de las reuniones con empresas que desarrolla el Gobierno de María Guardiola "con el objetivo de trabajar en contacto continuo con el sector empresarial". En este sentido, el consejero ha visitado y atendido a más de 160 empresas desde el 2023 y ha explicado que, en este caso, el objetivo es conocer sus necesidades y mostrarles el apoyo en todo lo que necesiten, así como informarles de las líneas de ayudas que mantiene abierto el gobierno regional.

En concreto están necesitados de formación a medida, ha detallado, y tienen interés en el programa Pasarela de formación con contrato de trabajo, que les puede "venir bien".

Se trata de una empresa que, desde Badajoz, ha conseguido situar su sello en los grandes circuitos internacionales del motor y con cada casco y diseño ha logrado que la estética creada en Extremadura forme parte de las parrillas de salida más prestigiosas del planeta.

Pilotos como Marc Márquez, Álex Márquez, Carlos Sainz, Laia Sanz, el campeón mundial Toni Bou o firmas de referencia como Red Bull, Shoei o AGV confían en su creatividad, su precisión y su mirada única, según detalla en nota de prensa la Junta.

Para el consejero en funciones, esta empresa representa "a la perfección" el talento, la innovación y la capacidad creativa de Extremadura, por lo que ha querido felicitar a David Mata y a todo su equipo y ha agradecido que crean en esta tierra, que demuestren que "la calidad de vida y la excelencia profesional pueden ir de la mano", y que sitúen el nombre de Extremadura "en lo más alto del deporte y la creatividad mundial".

Con una plantilla que oscila entre los siete y los 15 trabajadores, es una empresa joven y dinámica que ha sabido transformar un oficio artesanal en una industria creativa de alto valor añadido; y con una plantilla de jóvenes en su mayoría, formados en distintos ámbitos. Dave Designs genera más de 350 cascos únicos al año y continúa diversificándose hacia nuevos mercados, ha avanzado el consejero, como el diseño para 'streamers', mandos profesionales o movilidad eléctrica.

ARTESANÍA E INNOVACIÓN

"Lo que aquí se hace no es producción en serie: es arte aplicado, es identidad, es innovación visual", ha asegurado Mata, que ha agradecido la visita del consejero por la visibilidad que aporta a las empresas, además de destacar que es la primera vez que recibe la visita de un representante del gobierno regional.

También ha apuntado que este tipo de visitas es "interesante" y "una buena manera de pisar la calle, de saber la realidad", y se ha mostrado "encantadísimo" de poder mostrar qué se hace dentro de Dave Designs y cómo es el proceso artesanal e innovador a la vez de una empresa "nada usual, ni en Extremadura ni en España" ni "tampoco en el mundo".

En declaraciones a los medios, Guillermo Santamaría ha puesto el acento asimismo en que Dave Designs es "un referente en talento e innovación y en capacidad creativa desde Extremadura" y en que "demuestran" que desde la misma y la barriada de Llera de Badajoz "se puede competir y se puede destacar en los mercados mundiales de diseño, de imagen o de industrias culturales".

Empresas como esta, ha concluido, reflejan lo que defienden desde la Junta de Extremadura, "una región que apuesta por el talento, que impulsa la diversificación económica y que acompaña proyectos innovadores capaces de generar empleo, identidad y proyección internacional".