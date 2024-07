El consejero de Vox que sigue en la Junta dejará su partido: "Entiendo el giro que ha tomado Vox pero no lo comparto"

Reconoce "muy poca comunicación" con su partido a nivel nacional en los últimos días y cree que hace "lo mejor por y para Extremadura"

MÉRIDA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Ignacio Higuero, designado por Vox, ha anunciado que se dará de baja en su partido la próxima semana, después de que la presidenta de la comunidad, la 'popular' María Guardiola, ha anunciado este viernes que lo mantendrá en su puesto en el Ejecutivo autonómico.

Ello después de la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de Vox de romper los gobiernos autonómicos que compartía con el Partido Popular en cinco autonomías, entre ellas Extremadura.

Así, en rueda de prensa compartida con Guardiola este viernes en Mérida, Ignacio Higuero ha apuntado que, si bien entiende el "giro" que ha tomado Vox, él no lo comparte.

"Entiendo el giro que ha tomado Vox pero no lo comparto y no lo puedo defender. Yo me uní a este proyecto, el proyecto era defender a Extremadura, que Extremadura avanzara, sacar a Extremadura de esas políticas de izquierda que nos tenían absolutamente en la última cola de todo. El proyecto era muy bonito, ilusionante, y yo me metí para defender a los extremeños y a Extremadura", ha esgrimido.

Tras indicar que acaba de hablar con Vox en Madrid para comunicarle que su intención era continuar al frente de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural del Gobierno de Extremadura, ha lamentado que su formación "ha cambiado las reglas del juego a mitad de partido" y que, en todo caso, a él no le parece "leal" ni "honrado", al tiempo que ha agradecido a María Guardiola la "confianza" demostrada en él.

"Desgraciadamente nos han cambiado (Vox) las reglas del juego a mitad de partido y a mí no me parece leal, no me parece honrado", ha incidido Higuero, quien ha reconocido a María Guardiola "de corazón" en su comparecencia también que "desde el primer momento" en el que él entró a formar parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura se ha sentido "muy arropado" por la presidenta y por "todos" sus compañeros consejeros.

"Lo que sí hice siempre fue dejar el carné en las puertas del Consejo de Gobierno cuando íbamos a entrar y mi ilusión y mi lucha diaria ha sido por y para los extremeños", ha incidido Higuero, quien ha reconocido que su decisión ha sido "complicada, dura, muy meditada". "He hablado con mi familia, he hablado con mis amigos y yo creo que hago lo mejor por y para Extremadura", ha remarcado.

En esta línea, se ha dirigido también a María Guardiola para agradecerle su confianza en él. "María, muchísimas gracias por confiar en mí. Tendrás mi lealtad, mi compromiso y lo daré todo para que Extremadura sea el sueño que tú y yo tenemos en mente y que seamos una potencia a nivel nacional", ha espetado a la presidenta de la Junta.

NO ACLARA SI SE PODRÍA AFILIAR AL PP

Según ha explicado, él se dio de alta en Vox en el pasado mes de septiembre cuando era director general de la Junta, y ahora "lógicamente" a lo largo de la semana que viene se dará de baja de Vox porque "ahora mismo no representa mis ideales y mi espíritu de lucha que voy a seguir manteniendo por los extremeños".

En cuanto a si se plantea darse de alta como afiliado en el PP ha dicho: "Primero vamos a darnos de baja de uno y luego Dios dirá".

Asimismo, sobre si mantendrá el equipo de directores generales y secretarios generales con los que ha venido trabajando hasta ahora en la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, Higuero ha destacado que su equipo es "magnífico" y que "por supuesto" cuenta con ellos, así como que en todo caso se reunirá con ellos para conocer su opinión.

"Mi equipo es un equipo magnífico. Yo por supuesto cuento con ellos, y me reuniré con ellos y les escucharé y si hay algún cambio en el equipo lo haré saber" públicamente, ha señalado.

DESEA A VOX "LO MEJOR"

En cuanto a cuál ha sido la respuesta de Vox nacional a su comunicación de que pretendía mantenerse como consejero en Extremadura, Ignacio Higuero ha rehusado hacer pública la conversación, aunque ha deseado "lo mejor" a la formación.

"La respuesta desde mi partido ha sido que es una decisión mía, una decisión personal. Yo soy una persona honrada, que voy de frente, les deseo lo mejor. Les he dicho que tienen un amigo para lo que necesiten, y la conversación se queda entre mi partido y yo", ha apuntado.

También, preguntado sobre si ha hablado con sus compañeros de Vox en el grupo parlamentario en la Asamblea de Extremadura, ha apuntado que ha mantenido "muy poca comunicación desde Madrid" durante los últimos días.

"Yo estos días desgraciadamente desde Madrid hemos tenido muy poca comunicación. Yo sí he hablado con Madrid esta mañana, y mis compañeros de Vox Extremadura me llamó ayer Óscar (Fernández), es la única llamada que tuve, y Ángel Pelayo por la mañana. No he tenido más llamadas de Vox".

Tras estas afirmaciones, cuestionado sobre si se ha sentido poco arropado por sus compañeros de Vox, Higuero ha dicho: "Pues no, no me he sentido nunca solo. Los cinco diputados de Vox son amigos personales, magníficas personas, pero que no me hayan llamado en 24 horas no significa que no haya estado nunca apoyado, y he sentido su apoyo siempre".

En cuanto a los asuntos pendientes del acuerdo PP-Vox para la gobernabilidad en Extremadura, el consejero se ha limitado a indicar que él va a seguir trabajando "con la misma ilusión y las mismas ganas" que cuando era el "consejero de Vox", como ha recordado le llamaban desde los medios. "Ahora soy un consejero de la Junta de Extremadura, lo que he sido siempre", ha incidido.

Finalmente, en cuanto a qué ha ocurrido para afirmar este pasado jueves por la mañana que acataría la decisión que Vox nacional pudiera adoptar sobre su continuidad o no como consejero y este viernes anunciar que continúa con el seno del Ejecutivo extremeño, Ignacio Higuero ha defendido que él mantiene su "lealtad" pero que no ha visto "lealtad hacia los extremeños".

"En 24 horas ha cambiado.... Mi lealtad será siempre mi lealtad, pero lo que no he visto es lealtad hacia los extremeños, hacia Extremadura, y mi objetivo es siempre apoyar a los extremeños y a Extremadura, que es mi lucha diaria", ha refrendado.