El Consorcio MásMedio mejora el servicio de recogida de residuos en 12 municipios de Trasierra-Tierras de Granadilla

El Consorcio MásMedio presenta nuevos camiones para mejorar el servicio de los municipios Trasierra-Tierras de Granadilla - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

GUIJO DE GRANADILLA (CÁCERES), 22 (EUROPA PRESS)

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres ha presentado este lunes, en Guijo de Granadilla, la puesta en marcha de la renovación y ampliación del servicio de recogida de residuos y servicios complementarios en la Mancomunidad de Trasierra-Tierras de Granadilla.

Este contrato, con una duración de 10 años y una inversión anual de 656.919,91 euros, da servicio a una población de 7.873 habitantes de los municipios de Ahigal, Cerezo, La Granja, Guijo de Granadilla, Marchagaz, La Pesga, Oliva de Plasencia, Mohedas de Granadilla, Palomero, Santa Cruz de Paniagua, Santibáñez el Bajo y Zarza de Granadilla.

En el acto han estado presentes el vicepresidente del consorcio, Javier Prieto, acompañado del técnico Francisco Vaquero, el presidente de la mancomunidad, Óscar Martín, así como una representación de alcaldes de los distintos municipios. "El objetivo de esta actuación -ha manifestado Javier Prieto- es mejorar la eficiencia del servicio, la cobertura territorial y la sostenibilidad ambiental en la zona".

La actuación contempla una dotación de medios humanos, con cuatro conductores a jornada completa, dos conductores de refuerzo, un jefe de servicio y un auxiliar administrativo, lo que permitirá reforzar la operatividad y la calidad del servicio.

En el apartado de medios materiales, se incorporan dos camiones recolectores de carga lateral y una furgoneta de caja abierta con rampa elevadora, informa la diputación cacereña en nota de prensa.

A estos se suman los vehículos aportados por la empresa concesionaria, entre los que se encuentran cinco camiones y un furgón. Asimismo, el servicio se refuerza con la incorporación de nuevos contenedores, con un total de 555 unidades de carga lateral y 62 contenedores de carga trasera, destinados a las fracciones de envases ligeros, orgánica, papel-cartón y resto lo que permitirá renovar y ampliar la red de recogida en los municipios.

Una de las principales novedades es la implantación de sensores volumétricos en contenedores, "que permitirán optimizar las rutas mediante sistemas de recogida bajo demanda en puntos más alejados o con niveles de llenado irregulares", ha explicado Prieto.

Inicialmente, estos sensores se instalarán en las zonas de Granadilla, Anillo, Lince y Cáparra y contribuirán a un uso más eficiente de los recursos, al ahorro de combustible y a la reducción de la huella ecológica.

El servicio incorpora también el programa EcoEventos, que permitirá la instalación de islas de contenedores de carga trasera en fiestas, romerías y concentraciones festivas, mejorando la gestión de residuos en eventos de gran afluencia.

Finalmente, se contempla el desarrollo de jornadas formativas y campañas de sensibilización ambiental dirigidas a distintos colectivos, desde escolares hasta asociaciones de mayores, con especial atención a la implantación del quinto contenedor de materia orgánica. Estas acciones incluirán material informativo, actividades lúdico-formativas y sesiones divulgativas en distintos espacios municipales, siempre de la mano del personal técnico de MásMedio.

Con esta actuación, la Diputación de Cáceres "refuerza su compromiso con la modernización del servicio público de recogida de residuos, la mejora de la gestión ambiental y la promoción de hábitos de reciclaje en el territorio", concluye la nota.